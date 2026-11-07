Sin ilusión, Santos ya piensa en la Liguilla del Apertura 2026

Santos llegó a 25 puntos en el Apertura 2026 de la Liga MX y ya piensan en una eventual clasificación a la Liguilla. Pese al revuelo que causa el buen momento verdiblanco, Renato Paiva asegura que la ilusión no es un factor que juegue dentro del vestidor de los Guerreros.

Luego de vencer 0-2 al Atlante de Miguel Herrera, Santos se colocó en el 5º peldaño de la tabla de posiciones y dio un paso gigantesco hacia su clasificación, dejando -momentáneamente- atrás a conjuntos como Toluca, Xolos y León.

Cuestionado sobre el momento que atraviesa Santos, Renato Paiva fue claro ante la prensa y su afición, señalando que la ilusión no está dentro del vestidor que ya suma 8 victorias dentro del Apertura 2026 de la Liga MX:

“No nos ilusionamos, por eso conseguimos 6 victorias seguidas, perdemos en Tijuana que es una cancha muy difícil en un partido malo, volvemos con 2 victorias ahora sin ser brillantes y ahí tienen razón, tendremos que jugar mucho mejor en la Liguilla para tener mejores resultados”.

Santos suma 8 victorias en el Apertura 2026 de la Liga MX. Mexsport

Eventual enfrentamiento con Toluca no será revancha

Ser parte de la Liguilla y terminar entre los 8 mejores de la Fase Regular pone a soñar a cada uno de los aficionados y las matemáticas comienzan a utilizarse para saber cuáles son los posibles rivales en los Cuartos de Final.

Ante la posibilidad de un choque contra Toluca, Renato Paiva descartó completamente el hecho de que el enfrentamiento sea una venganza luego de su pasado por el banquillo Escarlata, asegurando que a pesar del dolor que generó su partida, la decisión fue la adecuada debido a las conquistas que posteriormente llegaron para los hoy 12 veces campeones del futbol mexicano:

“El único miedo que tenía en esa noche después de ganar en Toluca es que un periodista utilizara la palabra ‘venganza’, nosotros no nos vengamos de quien amamos. Amo mucho a Toluca, a su afición y a sus jugadores que han sido míos durante un año, que a algunos de ellos los hemos traído nosotros”.

Santos aún no se encuentra clasificado matemáticamente para la Fiesta Grande del Apertura 2026, sin embargo, sería una verdadera hecatombe que salgan de los puestos de honor luego de una Jornada 17 en la que serán locales frente a León, rival directo por uno de los sitios dentro de la clasificación para contender por una nueva corona en la Liga MX.

BFG