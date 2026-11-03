La red Taddei, con tentáculos en 17 estados; suma 1,803 millones de pesos

La red de empresas señaladas por presunta simulación de competencia y posibles conflictos de interés en torno al escándalo que provocó la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) extendió sus operaciones a por lo menos 17 estados del país. Y sus contratos ascienden a mil 803 millones 80 mil pesos.

Igual que en el INE, esa red de compañías ha proporcionado materiales y documentación electoral a distintos Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

Los contratos y las relaciones comerciales de estas empresas con los distintos OPLE están en investigaciones iniciadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Órgano Interno de Control (OIC) del INE.

La red en números $1,803,080,000 pesos es el monto global de los contratos investigados.

es el monto global de los contratos investigados. 17 estados concentran la presencia de los proveedores señalados.

concentran la presencia de los proveedores señalados. 3 instancias (ASF, UIF y OIC) mantienen carpetas de investigación abiertas.

Contratos en 11 OPLE

Formas Finas y Materiales, empresa especializada en el suministro de papelería electoral, urnas, mamparas de votación y útiles de casilla, registra al menos 15 contratos adjudicados en 11 OPLE estatal por un monto superior a los 540 millones de pesos.

De acuerdo con expedientes de fiscalización cotejados ante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Formas Finas y Materiales tiene contratos con institutos locales como el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), donde su adjudicación de contratos es para suministro de papelería, materiales de casilla y documentación.

También tiene contratos en el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes (IEE Aguascalientes). Ahí la contratación de Formas Finas y Materiales es por un monto aproximado de 17 millones de pesos durante el proceso electoral 2024.

El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) contrató a Formas Finas y Materiales para la producción e instalación de documentación y material de casilla.

Esta misma empresa da servicio al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL) —anteriormente conocida como la Comisión Estatal Electoral (CEE)—, con una adjudicación de partidas de útiles electorales y materiales de votación.

El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) es otro de los patrones de Formas Finas y Materiales. Ahí la empresa entrega asignaciones en partidas de documentación y materiales electorales. En el Instituto Estatal Electoral de Zacatecas (IEEZ), la empresa participa con contratos adjudicados para suministros de casillas. En el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE Chihuahua) tiene el compromiso del suministro de documentación y mamparas. En el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) la asignación es de materiales e insumos de plástico y cartonería electoral. Igual que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango (IEPC Durango) tiene contratos de producción de útiles y paquetes electorales.

Acumulan 586 MDP

Cajas Graf (asociada al grupo empresarial de los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas) es una proveedora del INE de cartonería, cajas de paquete electoral e insumos para jornadas de votación.

Los registros de la PNT y los expedientes de fiscalización de la ASF y la UIF indican que la empresa Cajas Graf acumula al menos 22 contratos en 13 institutos electorales estatales por un monto global de 586 millones 300 mil pesos.

Además del Instituto Estatal Electoral de Sonora (IEE Sonora) —donde obtuvo asignaciones por 16 millones y 46 millones 800 mil pesos—, la empresa de los Hernández Casillas obtuvo contratos en los OPLE de:

Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE Veracruz), con un contrato por 141 millones 770 mil pesos para la producción e impresión de materiales electorales; en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC Jalisco), el contrato LPN-E-04-2024 por 102 millones 100 pesos en 2024 para el suministro de útiles y material de votación.

En el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), con distintas adjudicaciones, destacando un contrato por 82 millones 990 mil pesos para cómics locales; en el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) aparecen múltiples contrataciones, entre las que destaca el contrato IEEH-DA-2022-085 por unos 66 millones de pesos.

Su influencia llegó al Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), con contratos acumulados por una importación superior a los 34 millones de pesos; el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE Chihuahua), con el contrato DRM-017/21 por 33 millones 880 mil pesos.

De igual forma prestó servicios en el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), a través de adjudicación directa de contratos por casi 17 millones de pesos; en el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), el contrato IEC/003/2024 por 10 millones 600 mil pesos.

En el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Cajas Graf tuvo un contrato para la elaboración de material electoral por 8 millones 640 mil pesos y en el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Quintana Roo y San Luis Potosí tuvo participación y adjudicación de insumos de cartonería, canceles, mamparas y paquetes electorales.MÁS PROVEEDORES

Corporativo Zeg, proveedora de materiales e insumos electorales del INE, obtuvo contratos con el OPLE de Nayarit con un contrato por 7 millones 900 mil pesos en 2024 para suministro de materiales.

Litho Formas, empresa dedicada a la impresión de documentación electoral y material para casillas, registra asignaciones en el OPLE de Quintana Roo con contratos por 34 millones 800 mil pesos y participaciones en una propuesta conjunta por 57 millones 300 mil pesos.

Otras de las empresas señaladas en torno a los supuestos actos de corrupción de la administración de Taddei Zavala en el INE son Seriplast de México, Comercializadora Grupo Selati y TOL Producciones: pertenecientes al mismo grupo de proveeduría señalado por las autoridades y que en las investigaciones se decantan a que habrían proporcionado insumos plásticos, embalaje y materiales para comicios locales en OPLE de estados como Veracruz, Sonora, Estado de México, Oaxaca y Quintana Roo.