México suma cuatro preseas en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, después del segundo bronce que consiguió el abanderado nacional, Daniel Saborío Grillo, en la natación que se desarrolla en el Complexe Tour de I’Oeuf de Senegal.

En la jornada de este viernes 6 de noviembre de 2026, el neoleonés finalizó en el tercer lugar de la prueba de 200 metros libres varonil con un crono de 1:49.68 minutos. Además, el nadador mexicano pasó a la historia al ser el cuarto doble medallista, honor que comparte con Rodrigo Diego (3m y 10m), Alejandra Orozco (3m y equipo mixto internacional) y Natalia Botello (esgrima individual y mixto).

Daniel Saborío sumó su segunda medalla de bronce en los 200 metros libres en Dakar 2026 COM

El ruso Bogdan Toropkin se colgó la medalla de oro con 1:47.78 y la plata fue para el húngaro Olivér Pápai con 1:18.43.

La primera medalla para Daniel Saborío y México, la consiguió en los 400 metros libres.

El jueves 5 de noviembre de 2026, Fernanda García, con solo 14 años, también consiguió el bronce en los 50 metros mariposa. Por su parte, la selección mixta de beisbol 5 también finalizó en tercer lugar.

ASÍ VA MÉXICO EN EL MEDALLERO GENERAL DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD DAKAR 2026:

1) China - 9 oros / 3 de plata / 2 bronces = 14 total.

2) Japón - 8 oros / 2 de plata / 4 bronces = 14 total.

3) Rusia Federación - 9 oros / 3 de plata / 2 bronces = 14 total.

4) Egipto - 4 oros / 0 de plata / 1 bronces = 5 total.

5) Croacia - 2 oros / 3 de plata / 0 bronces = 5 total.

5) Nueva Zelanda - 2 oros / 3 de plata / 0 bronces = 5 total.

7) Portugal - 2 oros / 1 de plata / 1 bronces = 4 total.

8) Rumania - 2 oros / 1 de plata / 0 bronces = 3 total.

9) Suiza - 2 oros / 0 de plata / 2 bronces = 4 total.

10) Sudáfrica - 1 oros / 3 de plata / 1 bronces = 5 total.