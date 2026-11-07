Así va la tabla general de la Liga MX (Jornada 16)

Santos ganó y escaló posiciones rumbo a la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX, mientras que Juárez siguió con su dominio sobre San Luis. Por su parte, Necaxa por fin ganó bajo el mando del peruano Juan Reynoso.

Resultados del viernes de la Liga MX:

San Luis 0 – 1 Juárez.

Necaxa 1 – 0 Xolos.

Atlante 0 – 2 Santos.

Santos pasa por un buen ritmo. A partir de la octava jornada, suma ocho victorias de los últimos nueve partidos. Ante el Atlante, marcaron Tahiel Jiménez y Esteban Lozano.

Santos ganó de visita 0-2 al Atlante en el Estadio Banorte Mexsport

En su partido número 20 que han disputado, Necaxa mantuvo su supremacía sobre Xolos, al llegar a su novena victoria, por seis derrotas y cinco empates.

ASÍ VA LA TABLA GENERAL TRAS LOS PARTIDOS DEL VIERNES DE LA LIGA MX:

1) América = 29 puntos / +15 DG.

2) Chivas = 29 puntos / +11 DG.

3) Cruz Azul = 29 puntos / +10 DG.

4) Atlas = 27 puntos / 0 DG.

5) Santos = 25 puntos / +3 DG.

6) Toluca = 24 puntos / +10 DG.

7) Tijuana = 22 puntos / +3 DG.

8) León = 22 puntos / +2 DG.

9) Monterrey = 21 puntos / +5 DG.

10) Pumas = 20 puntos / -2 DG.

11) Querétaro = 20 puntos / -3 DG.

12) Pachuca = 19 puntos / +6 DG.

13) San Luis = 19 puntos / -5 DG.

14) Puebla = 16 puntos / -6 DG.

15) Tigres = 15 puntos / -7 DG.

16) Atlante = 14 puntos / -10 DG.

17) Necaxa = 13 puntos / -11 DG.

Necaxa venció 1-0 a Xolos de Tijuana Mexsport

18) Juárez = 11 puntos / -21 DG.