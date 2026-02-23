NFL no prevé prohibir el “tush push” en 2026; el debate entra en pausa

El debate que hace un año encendió a propietarios, entrenadores y aficionados parece, por ahora, entrar en pausa. Rich McKay, copresidente del comité de competencia de la NFL, aseguró que no anticipa un nuevo intento formal para prohibir el polémico “tush push” rumbo a la temporada 2026.

“No he visto ninguna propuesta de equipo al respecto”, explicó McKay tras las reuniones celebradas en el Combinado de Talentos. “Así que no lo imagino. Pero nunca se sabe”. La declaración deja la puerta entreabierta, aunque el mensaje central es claro: hoy no existe el impulso necesario para modificar la regla.

La jugada, popularizada por los Philadelphia Eagles y replicada con éxito por los Buffalo Bills, volvió a generar números relevantes en 2025. La liga registró 112 intentos, ligeramente más que los 101 de 2024. Los Eagles encabezaron la estadística con 27 ejecuciones, seguidos por los Bills con 17, muy por encima del resto.

Otros equipos, como los Pittsburgh Steelers y los Seattle Seahawks, comenzaron a experimentar variantes, utilizando alas cerradas en lugar de mariscales de campo para recibir el centro y empujar la formación en corto yardaje. Sin embargo, la eficiencia bajó ligeramente: la tasa de conversión fue de 76.8% en 2025, comparada con el 82% registrado entre 2022 y 2024.

El trasfondo del debate no es nuevo. En febrero de 2025, los Green Bay Packers presentaron una propuesta con un lenguaje específico para prohibir que jugadores ofensivos empujaran inmediatamente a un compañero alineado detrás del centro tras recibir el balón. La regla necesitaba 24 votos de propietarios para aprobarse y solo obtuvo 16 apoyos.

La liga pospuso la discusión en marzo. Posteriormente, la propuesta fue modificada para prohibir de manera general cualquier empuje a un portador del balón en cualquier zona del campo, lo que en esencia habría revivido una norma vigente hasta 2005. Esa revisión fracasó por dos votos en la reunión de mayo de 2025.

Aunque persisten preocupaciones subjetivas sobre la seguridad, la NFL no ha presentado datos médicos que respalden un riesgo específico asociado a la jugada. Tras la controversia del año pasado, todo apunta a que el tema no volverá al centro de la mesa en este ciclo.

Por ahora, el “tush push” sigue vivo. Y mientras los números respalden su efectividad y no exista el consenso necesario para frenarlo, la jugada más discutida del corto yardaje continuará formando parte del arsenal ofensivo de la liga.