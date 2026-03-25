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Nueva Caledonia vs. Jamaica, dónde ver el Repechaje para el Mundial 2026

Consulta la hora y los canales de TV que transmitirán el partido entre Nueva Caledonia y Jamaica, Repechaje rumbo al Mundial 2026

Por: Arturo López

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Nueva Caledonia vs. Jamaica, dónde ver el Repechaje para el Mundial 2026Mexsport y Captura de pantalla

Llegó la hora para las selecciones de Nueva Caledonia y Jamaica, partido de Repechaje para el Mundial 2026. El partido se realizará en el Estadio Guadalajara y el ganador enfrentará en la final a la República Democrática del Congo, en el mismo inmueble, pero el 31 de marzo. A su vez, el Estadio Azteca está listo para su reinauguración.

Día del Nueva Caledonia y Jamaica: Jueves 26 de marzo de 2026.

Hora del Nueva Caledonia y Jamaica: 9 de la noche.

Árbitro: Gustavo Tejera.

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El Estadio Guadalajara albergará el partido del Repechaje rumbo al Mundial 2026Mexsport

NUEVA CALEDONIA VS. JAMAICA, DÓNDE VER EL REPECHAJE PARA EL MUNDIAL 2026

  • TUDN.
  • Vix.

Nueva Caledonia está a dos partidos de hacer historia, mientras que Jamaica quiere volver a un Mundial, después de que los “Reggae Boyz” participaron en el de Francia 1998.

Las figuras a seguir de Nueva Caledonia son: los delanteros Georges Gope-Fenepej  y Joseph Athale, así como el mediocampista Angelo Fulgini.

Las figuras a seguir de Jamaica: Renaldo Cephas, Leon Bailey y el portero Andre Blake.

“No tenemos nada que perder. Si lo logramos, será un logro increíble, si no, nadie se inmutará. Tenemos que ir a México sin presión y sin miedo, con la determinación y la convicción de que podemos hacerlo”, declaró Angelo Fulgini, mediocampista de Nueva Caledonia, y que reproduce FIFA.com.

El ganador del Nueva Caledonia vs. Jamaica, se enfrentará en la final contra el Congo. El vencedor avanzará al Grupo K del Mundial 2026, donde se ubican Colombia, Portugal y Uzbekistán.

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