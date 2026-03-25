Llegó la hora para las selecciones de Nueva Caledonia y Jamaica, partido de Repechaje para el Mundial 2026. El partido se realizará en el Estadio Guadalajara y el ganador enfrentará en la final a la República Democrática del Congo, en el mismo inmueble, pero el 31 de marzo. A su vez, el Estadio Azteca está listo para su reinauguración.

Día del Nueva Caledonia y Jamaica: Jueves 26 de marzo de 2026.

Hora del Nueva Caledonia y Jamaica: 9 de la noche.

Árbitro: Gustavo Tejera.

El Estadio Guadalajara albergará el partido del Repechaje rumbo al Mundial 2026 Mexsport

NUEVA CALEDONIA VS. JAMAICA, DÓNDE VER EL REPECHAJE PARA EL MUNDIAL 2026

TUDN.

Vix.

Nueva Caledonia está a dos partidos de hacer historia, mientras que Jamaica quiere volver a un Mundial, después de que los “Reggae Boyz” participaron en el de Francia 1998.

Las figuras a seguir de Nueva Caledonia son: los delanteros Georges Gope-Fenepej y Joseph Athale, así como el mediocampista Angelo Fulgini.

Las figuras a seguir de Jamaica: Renaldo Cephas, Leon Bailey y el portero Andre Blake.

“No tenemos nada que perder. Si lo logramos, será un logro increíble, si no, nadie se inmutará. Tenemos que ir a México sin presión y sin miedo, con la determinación y la convicción de que podemos hacerlo”, declaró Angelo Fulgini, mediocampista de Nueva Caledonia, y que reproduce FIFA.com.

El ganador del Nueva Caledonia vs. Jamaica, se enfrentará en la final contra el Congo. El vencedor avanzará al Grupo K del Mundial 2026, donde se ubican Colombia, Portugal y Uzbekistán.