¿Ultimátum para el técnico del América Femenil? Villacampa encara su séptima final 

Este domingo Ángel Villacampa resolverá su séptima final con las Águilas del América Femenil. El estratega español ha sido ejemplo de un buen proyecto deportivo; sin embargo, el perder las últimas dos (ante Pachuca y Tigres ) ha generado dudas en su continuidad.

¿Está obligado Ángel Villacampa a salir campeón del Clausura 2026 para mantenerse en el cargo?

Según fuentes cercanas al América femenil, el trabajo del español depende de la final de vuelta.

Más allá de los modos de encarar el último capítulo en el estadio Ciudad de los Deportes, con la serie en contra tras perder la ida en casa de Rayadas de Monterrey (0-1 global), brindar el tercer título en la historia de la institución es aval para Ángel Villacampa.

De perder la final, prácticamente la directiva apuntará al cambio de dirección técnica. No renovaría al técnico; el español también medita su continuidad, sumado a que otras ofertas tocan a su puerta.

Aunque la salida no sería inmediata. Ángel Villacampa y su cuerpo técnico se mantendrán durante el Final Four de la Concachampions Femenil (20 de mayo vs Gotham FC, en el estadio Hidalgo).

Desde su llegada en el 2022, Ángel Villacampa ha sido ejemplo de continuidad y seriedad por parte de las Águilas del América, en una marcada tendencia de cambio de técnicos en el resto de equipos de la Liga MX Femenil.

Villacampa le dio al América su segundo título de Liga MX Femenil en el Clausura 2023, al imponerse a las Tuzas del Pachuca en el estadio Banorte.

Sus finales perdidas son: Apertura 2022 ante Tigres, Apertura 2023 ante Tigres, Clausura 2024 con Rayadas, Clausura 2025 frente a Tuzas y Apertura 2025 con Tigres.