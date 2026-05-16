¡Polémica entrada! Era roja para Piovi, según exárbitro FIFA

Gonzalo Piovi se salvó de la tarjeta roja por la acción que tuvo sobre Ángel Sepúlveda en el primer tiempo del partido entre Chivas y Cruz Azul, vuelta de las semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Corría el minuto 22, cuando el árbitro César Ramos marcó una falta. Ángel Sepúlveda fue al césped, pero Gonzalo Piovi entró a escena para darle un balonazo al futbolista de Chivas y, de paso, dejarle los tachones de su pierna izquierda.

“Se salva de la expulsión Piovi de @Cruz Azul por darle un balonazo y pisarlo con los tachones al jugador de @Chivas después de que Cesar Ramos sancionó una falta. El VAR durmiendo”, publicó el exárbitro FIFA, Fernando ‘Cantante’ Guerrero.

El inicio del partido comenzó con gran ritmo. Sólo habían pasado cinco minutos, cuando Jeremy Márquez mandó un disparo al fondo, a pesar de la estirada de Oscar Whalley.

Dos minutos después, Chivas igualó 1-1 con un disparo desde fuera del área de Omar Govea, donde a Kevin Mier le llovieron críticas por no haber atajado el balón.

El primer tiempo terminó con un empate 1-1 entre Chivas y Cruz Azul Mexsport

El primer tiempo del Chivas – Cruz Azul terminó sólo con dos tarjetas amarillas: José Antonio Paradela y Bryan González.