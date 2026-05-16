Le llueven criticas a Kevin Mier tras gol de Chivas en el Jalisco

Kevin Mier volvió a desatar las críticas de varios aficionados, luego del empate 1-1 de Chivas, a tan sólo dos minutos de que Cruz Azul se había puesto adelante en el marcador en la vuelta de las semifinales del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Si en la ida no perdonaron nada por el error que tuvo en el ahora Estadio Ciudad de México, ahora en la vuelta el portero colombiano tenías las miradas puestas sobre él.

Al minuto 5 del partido en el Estadio Jalisco, Jeremy Márquez adelantó a Cruz Azul con un disparo pegado al poste derecho de la portería defendida por Oscar Whalley, con lo que ahora Chivas tenía la presión de la victoria.

Dos minutos pasaron y los dirigidos por Gabriel Milito hicieron “explotar” el Estadio Jalisco. En una jugada por la banda derecha, Richard Ledezma retrasó para Fernando González, quien le cedió el balón a Omar Govea y con un espacio, mandó tremendo derechazo al fondo. En el trayecto a la portería, un bote peligroso no pudo ser contenido por Kevin Mier.

David Faitelson comentó la jugada: “¡Juegazo en el Jalisco! Omar Govea responde desde fuera del área. Un bote agresivo para Kevin Mier…”.

Un disparo desde fuera del área de Omar Govea no pudo ser contenido por Kevin Mier Mexsport

Los comentarios de los aficionados fueron más allá: “Jubilen a Kevin Mier x favor, es un llorar ese hombre”, “Investiguen las cuentas de banco de Kevin Mier”, “Que malo es Kevin Mier, y había quienes decían que era mejor que Don Camilo Andres Vargas Gil”, “¿Hasta cuándo le van a permitir tanta cagada a Kevin Mier?”.

“Lo de Kevin Mier es un chiste”, fueron parte de las críticas al portero de Cruz Azul.