Bryan González quedó a centímetros del mejor gol en la historia de la Liguilla

Bryan Cotorro González quedó a solamente unos centímetros de anotar el mejor gol en la historia de la Liguilla, rematando de cabeza a espaldas al arco de Cruz Azul -recordando a Chicharito- y obligando a que Kevin Mier desviara el balón hacia el tiro de esquina.

Luego de un espectacular recibimiento, Jeremy Márquez adelantó a La Máquina en el minuto 5, Chivas respondió inmediatamente desde los pies de Omar Govea, quien al 7’ hizo inútil el esfuerzo por parte de Kevin Mier e igualó el compromiso de vuelta y la eliminatoria, manteniendo -momentáneamente- el boleto de Chivas hacia la Final del Clausura 2026.

La dinámica del compromiso le sonreía a ambos conjuntos, sin embargo, fue en el minuto 33 cuando Bryan Cotorro González fue al área de La Máquina para rematar con la nuca, recordar al gol de Chicharito en el Manchester United y obligar a que el cancerbero colombiano se estirara cuan largo es para enviar la redonda a tiro de esquina.

Inmediatamente después, fue el propio Bryan González quien tuvo el 2-1 desde un testarazo, sin embargo, El Cotorro no logró rematar con potencia y Kevin Mier se quedó con el esférico, logrando mantener el empate y las aspiraciones de los cementeros para avanzar a la Final del Clausura 2026 de Liga MX.

Con el empate global, Chivas avanzará a la contienda por el título ante el ganador de la eliminatoria entre Pumas y Pachuca que se define este domingo 17 de mayo, mientras que Cruz Azul tendrá que imponer condiciones en el Estadio Jalisco para contar con la posibilidad de bordar una nueva estrella en su escudo.

BFG