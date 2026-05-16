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¿Quién luchará el domingo 17 de mayo en la Arena México? Aquí el cartel completo

Un mano a mano entre Volador Jr y Bandido estelariza la función del Domingo Familiar en la Arena México

Por: Arturo López

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¿Quién luchará el domingo 17 de mayo en la Arena México? Aquí el cartel completoCMLL

En la función del Domingo Familiar en la Arena México, se vivirá un intenso mano a mano entre representantes del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y All elite Wrestling (AEW). Volador Jr tratará de hacer valer su casa cuando se mida a Bandido en la batalla estelar.

Volador Jr viene de encabezar la función del Viernes Espectacular, donde su tercia, junto a Averno y Último Guerrero, cayeron ante Místico, Máscara Dorada y Neón. Antes de la lucha, se vivió un momento emotivo, cuando Natalia Jiménez y ‘El Rey de Plata y Oro’ festejaron 20 años del emblemático tema ‘Me Muero’.

“Regreso este domingo 17 de mayo nuevamente en la Arena México, no se lo pueden perder, estaré enfrentándome a uno de los pilares del Consejo Mundial de Lucha Libre, como lo es Volador Jr, en un gran mano a mano

¿A QUÉ HORA INICIA LA FUNCIÓN EN DOMINGO EN LA ARENA MÉXICO?

- A las 5 de la tarde.

CARTEL COMPLETO DEL DOMINGO 17 DE MAYO EN LA ARENA MÉXICO:

- Lucha Estelar en Mano a Mano CMLL contra AEW: Volador Jr. vs. Bandido.

- Lucha Semifinal – CMLL contra La Familia de Don Callis: Ángel de Oro y Niebla Roja vs El Clon y Rocky Romero.

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Los Hermanos Chávez estarán en la lucha semifinal de la función del Domingo Familiar del CMLLFoto: CMLL

- Evento especial de rudos vs rudos: Calavera Jr. I y Calavera Jr. II contra Hijo del Villano III y Villano III Jr.

- Match Relámpago de Amazonas: India Sioux contra Keyra.

- Segunda Lucha – La Fuerza Poblana contra Los Herederos: Stigma, Arkalis y Rayo Metálico contra Felino Jr., El Cobarde e Hijo de Stuka Jr. 

- Primera Lucha: Rey Cometa, Espíritu Negro y Fuego vs ‘Los Forajidos’ Pólvora, El Coyote y Vaquero Jr. 

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