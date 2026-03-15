Ni haber sido capitán lo salvó: Ter Stegen quiso votar en el Barcelona y se llevó amarga sorpresa

Aunque hubo elecciones presidenciales en el Barcelona, todos los socios no pudieron emitir su voto. Finalmente, ganó por amplia mayoría Joan Laporta, quien se reeligió a pesar de que carga la salida de Lionel Messi del club hace años.

Fue un domingo intenso entre el mundo barcelonistas, sus aficionados, jugadores y directivos, pues entre todos iban a decidir el rumbo que van a tomar dentro del próximo lustro en el que han depositado la confianza de nueva cuenta en Laporta.

Ter Stegen acudió a ejercer su derecho de voto

En el domingo de votaciones se acercaron a las urnas varios socios, entre ellos jugadores. Uno de los más interesados fue el arquero alemán, Marc-André Ter Stegen a quien le rechazaron su derecho al voto por no estar en el padrón.

Aunque presentó su tarjeta de socio del club, no estaba en la lista de las personas que podían votar.

Marc-André Ter Stegen, fue portero del Barça hasta este año. Foto: AFP

Cuando el Barcelona ficha a cualquier jugador, de inmediato se hace acreedor a ser socio del club y se le da una credencial numerada.

Ter Stegen llegó al club blaugrana en 2014 y participó en más de 420 partidos ganando hasta 20 campeonatos, entre ellos Champions League y seis ligas de España. Sin embargo, tras una serie de lesiones en el ligamento rotuliano, su constancia y capacidad vinieron a la baja, hasta que en enero de 2026, fue enviado al Girona.

¿Por qué el Barcelona no dejó votar a Ter Stegen?

En los pasillos del Camp Nou, renovado y estrenado, se hicieron las votaciones. Aunque Ter Stegen se sentía como en casa, lo cierto es que cuando se acercó a votar los encargados de las urnas le avisaron que no podría hacerlo.

Luego de unos minutos de revisión de su carnet de socio, los trabajadores del club le avisaron que no estaba en la lista.

Ter Stegen saliendo a calentar con el Barcelona en años anteriores. (Reuters)

Al parecer, aunque el club le otorgó hace más de diez años su tarjeta de socio, los propios futbolistas tienen que cumplir una serie de trámites y requisitos, además de estar al día con sus cuotas. Al parecer, algo se le olvidó a Ter Stegen y no pudo efectuar su voto.

Es de recordar que en 2025, Ter Stegen y la directiva del Barcelona encabezada por Laporta, tuvieron tensiones porque lo querían vender, pero al final llegaron a un acuerdo.