“¿No acabas de retirarte?”: El nuevo trabajo de Justin Verlander sorprende en MLB

Justin Verlander apenas tuvo tiempo para acostumbrarse a estar retirado. Una semana después de poner punto final a una carrera de 21 temporadas en Grandes Ligas, el legendario pitcher ya tenía nuevo trabajo y su aparición tomó por sorpresa hasta a algunos de los jugadores que durante años estuvieron del otro lado de sus lanzamientos.

Verlander, de 43 años, debutó como analista de Fox Sports durante la cobertura de los playoffs de MLB y compartió la mesa con Alex Rodríguez, David Ortiz y Derek Jeter, tres figuras acostumbradas desde hace tiempo a intercambiar el uniforme por las cámaras de televisión.

El exlanzador de Detroit Tigers no tardó demasiado en demostrar que también podía desenvolverse frente a un micrófono. Incluso aprovechó su llegada para bromear con sus nuevos compañeros.

“Se siente bien. Es agradable ser el joven del equipo por una vez”, lanzó Verlander, comentario que inmediatamente provocó la reacción de David Ortiz.

Y es que el recién retirado pitcher pasó, prácticamente sin descanso, de enfrentar bateadores desde el montículo a analizarlos desde un estudio de televisión, algo que ni sus exrivales terminaron de procesar en su primera aparición.

Freeman y Machado no podían creerlo

Después de la victoria de Dodgers de Los Ángeles sobre Bravos de Atlanta, Verlander comenzó una pregunta para Freddie Freeman, pero el primera base lo interrumpió apenas reconoció quién estaba del otro lado.

Freeman aprovechó el momento para felicitarlo por su última apertura y por una carrera que consideró digna del Salón de la Fama, antes de que Verlander intentara regresar rápidamente a su nueva obligación.

“Ahora déjame trabajar”, respondió entre risas el recién retirado pitcher.

La escena se repitió más tarde con Manny Machado, luego del triunfo de Padres de San Diego sobre Cerveceros de Milwaukee.

“Hey, ¿no acabas de retirarte?”, preguntó Machado cuando Verlander se presentó para iniciar la entrevista, provocando las carcajadas de todo el estudio.

Verlander simplemente reconoció que sí, pero Machado todavía tuvo tiempo para recordarle la velocidad con la que había encontrado una nueva ocupación.

“Esto fue rápido”, bromeó el antesalista de Padres.

“Lo sé. Me dijeron que se supone que el retiro hace que todo vaya más lento. No es así”, contestó Verlander.

Más allá de las bromas, el debut dejó ver una faceta distinta del tres veces ganador del premio Cy Young, quien aprovechó su experiencia reciente dentro del terreno para hablar con naturalidad tanto con sus nuevos compañeros como con los jugadores entrevistados.

Justin Verlander dejó así el uniforme, pero aparentemente no el beisbol. Su retiro de las Grandes Ligas duró muy poco antes de abrir paso a una nueva etapa, ahora frente a las cámaras y todavía muy cerca del juego que marcó más de dos décadas de su vida.