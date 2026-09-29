Nike lanzaría jersey del Rebaño Sagrado, sólo para aficionados

Tal parece que ha comenzado la temporada de los jersey vintage.Y las Chivas del Guadalajara no se piensan quedar atrás.

En medio de la “filtración” del jersey conmemorativo por el 110 aniversario de las Águilas del América y del lanzamiento de una colección retro del club Barcelona, a Nike, empresa que elabora desde hace dos meses la indumentaria del Rebaño Sagrado, también se le habría filtrado una versión de jersey vintage que lanzarán en breve.

Sin embargo, algo que diferencia la innovación de la marca de la palomita es que únicamente será una playera que estará disponible para aficionados, lo que significa que el primer equipo del Guadalajara no jugará con esa indumentaria sus partidos oficiales.

El jersey se asemeja a la casaca que usó el equipo a finales de la década de los 90, con franjas rojas y blancas y un cuello tipo polo en color azul, con el patrocinio de Mexlub en el pecho, etapa en que la misma Nike vestía al equipo.

Parece que llegó el momento de recordar “los buenos tiempos” de varios clubes. La indumentaria del Barcelona añora la época entre 1992-1995, cuando el equipo era dirigido por Johan Cruyff.

América -que comenzará en breve los festejos por su 110 aniversario, lanzará un atuendo estilo 1970.