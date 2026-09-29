El Barcelona se pone retro: ¿cuánto cuesta la mítica playera?

El Barcelona reveló una playera retro que lució entre el periodo de 1992 a 1995, cuando el equipo era dirigido por Johan Cruyff, en lo que fue parte de la era del “Dream Team” del futbol europeo.

La playera presenta un cuello de polo en contraste, el escudo del Barcelona bordado y el detalle “Barça” bordado en el pecho. Los detalles en contraste en hombros y mangas refuerzan la inspiración retro.

La playera retro del Barcelona 1992-1995 tiene un costo superior a los dos mil pesos mexicanos Cortesía FC Barcelona

En la espalda destaca un número 10 estampado, como homenaje a uno de los dorsales más icónicos de la historia del Club.

El Barcelona ganó su primera Copa de Europa en 1992.

La era del “Dream Team” inició en 1988 y duró hasta 1996. El cuadro blaugrana hiló cuatro campeonatos de Liga entre 1990 y 1994. Tuvo nombres que marcaron historia como Zubizarreta, Bakero, Begiristain, Laudrup, Koeman, Stoichkov, Romario, Eusebio, Nadal, Guardiola, Amor, Juan Carlos, Ferrer, Nando, Julio Salinas, Serna, Alexanco y Goikoetxea.

Un 29 de septiembre de 1993 es recordado como uno de los grandes partidos que disputó el Barcelona en la Champions League en el Camp Nou. Remontaron un 3-1 en contra ante el Dinamo Kiev en los Dieciseisavos de final para llevarse el partido por 4-1.

¿CUÁNTO CUESTA LA PLAYERA RETRO DEL BARCELONA 92-95?

$2,050 - Camiseta retro 10 Blaugrana 92-95.

$1,800 – Camiseta Retro Blaugrana (sin el 10).

$1,050 – Short.

$1,550 – Camiseta Junior retro con el número 10.