Guillermo Ochoa en problemas: AEL Limassol vuelve a perder y los Playoffs se escapan

El sueño de pelear por el título en el futbol de Chipre parece convertirse en una utopía inalcanzable para el arquero mexicano más histórico de los últimos tiempos. Este fin de semana, Guillermo Ochoa vivió otra jornada amarga bajo los tres palos, pues su equipo, el AEL Limassol, no logró hacer pesar su condición de local y terminó por sucumbir ante la presión del Pafos FC. La derrota de 0-1 no solo representa un golpe al orgullo del club, sino que compromete seriamente sus aspiraciones matemáticas en la temporada.

El encuentro se planteó como una auténtica final para los dirigidos por Hugo Martins. Necesitaban los tres puntos para recortar distancias en la tabla general, pero la realidad en la cancha dictó otra sentencia. El cuadro amarillo se vio superado tácticamente desde el inicio, cediendo la iniciativa a un rival que llegó con hambre de triunfo. Aunque Memo Ochoa se mantuvo atento y evitó que el marcador fuera más abultado, la defensiva local flaqueó en el momento clave.

La insistencia del Pafos tuvo su recompensa antes del descanso. El brasileño Bruno, quien se convirtió en una pesadilla por la banda, encontró el espacio suficiente para sacar un disparo cruzado. El balón impactó el poste y terminó en el fondo de las redes, dejando a Ochoa sin posibilidad de reacción y decretando el único tanto válido del encuentro.

EL VAR: ENTRE LA ILUSIÓN Y EL ALIVIO MOMENTÁNEO

El complemento trajo consigo una dosis alta de dramatismo y polémica arbitral. El AEL Limassol creyó tener la oportunidad de oro para empatar cuando el silbante señaló una pena máxima a su favor. La grada celebró, pero la alegría duró poco. El VAR intervino, llamó al juez central y, tras la revisión en el monitor, la decisión se revirtió, anulando el penal y apagando el ímpetu de los locales.

Minutos después, la tecnología jugó a favor del mexicano. Jajá logró vencer a Guillermo Ochoa con un disparo dentro del área que parecía el 0-2 definitivo. Sin embargo, el videoarbitraje apareció nuevamente para detectar una falta previa de Pepe sobre Leo Natel, invalidando la anotación. A pesar de esa "segunda vida" que el reglamento le regaló al AEL, la ofensiva amarilla careció de ideas y contundencia para aprovechar el momento anímico y rescatar al menos un punto en casa.

MATEMÁTICAS COMPLICADAS: EL PLAYOFF SE ALEJA

El silbatazo final confirmó el desastre. Con este resultado, el panorama para Guillermo Ochoa y sus compañeros luce desolador. El AEL Limassol se estancó en la séptima posición con 30 puntos, quedándose a seis unidades del sexto lugar, el último escalón que otorga un boleto a la Ronda de Campeonato (Playoffs).

El problema radica en que el calendario es implacable: solo restan cuatro jornadas para que concluya la fase regular. Para meterse a la pelea por el título, el equipo de Ochoa necesita un cierre perfecto, ganando todo lo que le queda, y esperar una serie de combinaciones y tropiezos de sus rivales directos. Mientras el Pafos FC llegó a 43 puntos y aseguró su lugar en la parte alta, el futuro del arquero azteca en Chipre parece destinado a disputar la ronda de consolación en la parte media de la tabla.