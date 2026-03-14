Nicolás Larcamón explota tras arbitraje de Daniel Quintero Huitrón
Pumas renació con un polémico penal en el segundo tiempo y rescató el empate frente a Cruz Azul, desatando el enojo de Nicolás Larcamón
Nicolás Larcamón no pudo contener el enojo por la acción del penalti que cambió el rumbo del partido.
Cuando Cruz Azul ganaba 2-0, se marcó una falta de Willer Ditta a Guillermo Martínez, una acción que considera perjudicó a su equipo. Jugadas como esa, par él, habría 14 por partido.
“Caliente porque siento que es un desarrollo de partido que termina siendo determinado por una acción que no entiendo, me desconcierta. Lastimosamente se mancha con una acción que seguimos considerando porque entonces, tendríamos que cobrar 14 penales por partido, 14 como mínimo”, señaló Larcamón.
Fue contundente ante el arbitraje, dejando claro que el VAR es una herramienta que ayuda al juego, pero que no se utilizó esta ocasión.
No entiendo, a veces no entiendo por qué, aparte tenemos una herramienta (VAR) que simplemente se usa para ver instancias al árbitro principal y bueno que te puedo decir”.
Aunque también elogió al conjunto de Efraín Juárez por su buen momento.
“Pienso que Pumas es un gran equipo. Efraín está haciendo un gran trabajo, tiene una idea muy definida de juego y lo hace sentir en todo momento hoy enfrentamos un gran equipo”, señaló.