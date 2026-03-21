Nicolás Larcamón encaró a Karen Díaz, asegura Galván Basulto

Compartiendo su vivencia con Karen Díaz, el exárbitro Eduardo Galván Basulto fue contundente y arremetió contra Nicolás Larcamón, quien fue rechazado al tratar de saludar a la silbante: “No fue a felicitar, fue a encarar”.

En la parte final del compromiso entre Cruz Azul y Mazatlán, donde La Máquina no logró sacar los tres puntos de El Encanto, Nicolás Larcamón protagonizó un polémico momento con la abanderada, quien se negó a darle la mano al argentino. Ante ello, Galván Basulto fue contundente:

“Karen Díaz es de las personas con mayor calidad humana y educación con la que tuve oportunidad de trabajar en el arbitraje. Lo que sucedió ayer con Larcamón no es casualidad”.

Karen Díaz cuenta con gafete FIFA. Mexsport

Aludiendo a una posible falta de respeto por parte del técnico de Cruz Azul, Galván Basulto defendió la postura de Karen Díaz:

“Si decidió NO darle la mano es porque seguramente algo pasó durante el partido, Karen no provoca, no falta al respeto… pero tampoco permite que se lo falten”.

Lo que aseguró Galván Basulto fue que Nicolás Larcamón fue a encarar a la árbitra mexicana, resaltando que Karen Díaz cuenta con educación y calidad humana indiscutible:

“Y seamos claros: Larcamón no fue a felicitar, fue a encarar. Karen Díaz es de las personas con mayor calidad humana y educación con la que tuve oportunidad de trabajar en el arbitraje".

Finalmente, catalogó de inadmisible el gesto de Nicolás Larcamón al finalizar el compromiso en Mazatlán, dejando una nueva huella en la carrera del estratega argentino, quien ya ha protagonizado diversos eventos de peleas con otros estrategas y declaraciones que terminan en multas económicas:

“El gesto que hace cuando el árbitro intenta tocarle la espalda —y él se quita como si le molestara o le diera asco— no tiene nombre. Tenía que ser expulsado”.

Hasta el momento, la Comisión de Arbitraje, la FMF ni Cruz Azul se han pronunciado al respecto.

BFG