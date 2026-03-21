Desaire de la abanderada Karen Díaz a Nicolás Larcamón enciende la polémica tras empate de Cruz Azul

Lo que debió ser un protocolo de cortesía tras el silbatazo final en el Estadio El Encanto se transformó en otra controversia del futbol mexicano. Un video difundido por el periodista David Medrano captó el momento exacto en el que la árbitra asistente Karen Díaz negó el saludo al director técnico de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, dejando al estratega con la mano estirada sobre el terreno de juego.

El incidente ocurrió minutos después de que Cruz Azul rescatara un agónico empate 1-1 frente a Mazatlán en el arranque de la Jornada 12 del Clausura 2026. En las imágenes se observa a Larcamón acercarse a la terna arbitral encabezada por Maximiliano Quintero Hernández. Tras despedirse del central e intercambiar palabras que sugerían reclamos por las decisiones tomadas durante los 90 minutos, el técnico se dirigió hacia Díaz.

Díaz se niega a despedirse

Al momento en que el timonel celeste extendió su mano, la silbante retrocedió visiblemente. Ante el gesto de extrañeza de Larcamón, quien pareció cuestionarle si no pensaba saludarlo, la abanderada respondió con un movimiento de cabeza negativo, manteniendo una postura firme que encendió de inmediato el debate en las plataformas digitales.

Las reacciones de la afición no se hicieron esperar. Un sector de los usuarios justificó la postura de la árbitra, señalando que el técnico se mantuvo en constante protesta y gritos hacia el cuerpo arbitral a lo largo del encuentro. En contraste, otros críticos sostuvieron que el saludo es una norma básica de deportividad y que las diferencias surgidas durante la competencia deben quedar dentro del desarrollo del juego.

Un regreso esperado y un plantel exhausto

Más allá del incidente extraurbano, el partido marcó un hito deportivo para La Máquina con el regreso del guardameta colombiano Kevin Mier. Tuvieron que pasar 132 días para que el arquero volviera a tener minutos tras la fractura de tibia que sufrió el pasado 8 de noviembre de 2025 ante Pumas.

Larcamón, quien justificó el discreto funcionamiento de su equipo por la carga de sostener siete partidos en apenas 21 días, dio descanso a Andrés Gudiño tras el desgaste de la eliminatoria de la Concachampions ante Monterrey a mitad de semana.