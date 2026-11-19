La pasión de la afición mexicana por el emparrillado será un auténtico espectáculo este domingo, pues marcará el regreso de la NFL a México luego de cuatro años de ausencia. Sin embargo, hay jugadores que no se sienten tan cómodos con el ruido de la fanaticada, como es el caso de Nick Bosa, jugador de San Francisco, quien aseguró que hay que explicarle a la gente cuándo se debe gritar y cuándo no.

El cinco veces Pro Bowler recordó su paso por tierras mexicanas durante 2022, cuando los 49ers aplastaron a los Arizona Cardinals por 38-10. Entre lo que más destacó de aquel juego de temporada regular no estuvo su captura al entonces mariscal de campo Colt McCoy, sino el ambiente que generó la fanaticada mexicana, que los hizo sentir como si estuvieran en Santa Clara.

Sin embargo, no evitó expresar una petición para el público que asista al Estadio Banorte para el enfrentamiento de los 49ers ante los Vikings: aprender cuándo deben alentar para favorecer el desempeño de su equipo.

Creo que necesitamos darles información a los aficionados para que sepan cuándo gritar, porque cantan durante todo el tiempo. Si podemos enseñarles, sin ofender a sus técnicas de aliento del futbol, que griten cuando estemos a la defensiva, estaría muy bien”, expresó Bosa durante una conferencia de prensa en el Estadio Banorte.

La petición del ala defensiva tiene una explicación deportiva. Cuando San Francisco está defendiendo, el ruido de las tribunas puede dificultar la comunicación del mariscal de campo rival con sus compañeros, especialmente al momento de organizar las jugadas antes del snap.

Por otro lado, el ataque comandado por Brock Purdy y Klay Kubiak necesita silencio al momento de comenzar sus series ofensivas, pues, además de las posibles distracciones y la falta de claridad para escuchar las indicaciones de las jugadas, enfrentará a la defensiva más dominante de la temporada: la de los Vikings. El baluarte defensivo de Brian Flores permite un promedio de apenas 14 puntos por encuentro. Además, lidera la liga en capturas al quarterback rival, con 37.

Kyle Shanahan destaca el aliento de los mexicanos

Por su parte, el entrenador en jefe de los 49ers, también recordó con especial entusiasmo el recibimiento que tuvieron en su anterior visita a México, pues además de una victoria contundente, el estadio se volteo a su favor.