El FC Andorra rindió un emotivo homenaje a Jesús de Miguel, 'Demi', durante su regreso al estadio de Encamp para disputar un partido. Antes del encuentro, los jugadores saltaron al terreno de juego con camisetas que llevaban el nombre y dorsal del futbolista, acompañadas de un ramo de flores blancas. Además, se guardó un respetuoso minuto de silencio en su memoria.

Sin embargo, uno de los momentos más conmovedores se vivió en las gradas, con la presencia del guardameta Jesús Owono, quien decidió salir de casa y aparecer en público por primera vez para acompañar el homenaje a Demi.

El portero estuvo acompañado por algunos de sus compañeros que no fueron convocados, así como por los lesionados Álex Calvo y Le Normand. Mientras los aficionados le dedicaban muestras de cariño y sus compañeros lo arropaban, Owono permaneció visiblemente afectado, con un semblante de tristeza que reflejaba la emotividad del momento.

Vestido completamente de oscuro, con un gorro negro, el guardameta también protagonizó un instante especial al ponerse a rezar justo después de finalizar el minuto de silencio.

Cabe recordar que Jesús Owono había manifestado días atrás su deseo de conocer a la familia de Jesús de Miguel, una petición que espera poder cumplir en algún momento. Su presencia en Encamp fue una muestra del cariño y respeto hacia Demi, en una jornada marcada por el recuerdo y la emoción.