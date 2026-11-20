La última jornada de la fase regular tendrá para Cruz Azul algo más que la posibilidad de cerrar como líder del torneo. Enfrentar a Chivas representará para Joel Huiqui una oportunidad inmejorable de medir las condiciones de su equipo frente a un rival de jerarquía, justo antes de entrar a la liguilla, donde los errores suelen tener un costo mucho mayor.

“Ellos (Chivas) tienen un gran plantel donde pueden competirle a cualquiera, seguramente más adelante los enfrentaremos. Para mí, es un partido que nos prepara para la liguilla, es un juego que nos va a medir un poco en donde estamos, como queremos posicionarnos y es una buena prueba para nosotros”, señaló Huiqui.

Más allá de la exigencia de un clásico, Huiqui también tiene motivos para buscar los tres puntos. Cruz Azul pretende coronar su recorrido en la fase regular con el liderato, una recompensa al trabajo de un equipo que atravesó momentos complicados, pero que consiguió encontrar regularidad conforme avanzaron las jornadas.

Además valoró la evolución de sus dirigidos y reconoció que los ajustes en el esquema y las alineaciones fueron parte del proceso para alcanzar los resultados que hoy mantienen a los cementeros en la pelea por terminar en la cima.

“Más allá de los tres puntos que se están jugando, significaría el cierre de una buena temporada, de una campaña con ciertos altibajos pero buenos resultados. Fuimos mejorando partido a partido, intentamos cambiar estructura y jugadores, la victoria nos daría el liderato”, explicó.

Por otra parte, Huiqui habló de la participación de los futbolistas celestes en la Selección Mexicana. Aunque destacó que Erik Lira tuvo mayor actividad, lamentó que Andrés Montaño no contara con más minutos, pues considera que tiene condiciones para marcar diferencias.

“Erik tuvo más participación, pero me hubiera gustado ver más a Andrés (Montaño) ha demostrado ser un jugador que marca diferencia, entiendo que hay mucha competencia en selección, con jugadores de gran calibre pero yo creo que él tendrá la oportunidad de mostrarse más adelante”.

El compromiso ante Chivas tendrá una doble importancia: pelear por el primer lugar y llegar a la liguilla con una prueba de alto nivel que permita a Huiqui conocer las fortalezas y pendientes de su equipo.