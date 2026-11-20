El futuro de Hirving 'Chucky' Lozano tomó un nuevo rumbo luego de que el LA Galaxy comenzara a definir su plantilla para la temporada 2027 de la MLS. El delantero mexicano no aparece entre los futbolistas que continuarán en el conjunto angelino, pues terminó su préstamo y deberá regresar a San Diego FC, equipo que conserva sus derechos deportivos.

El club de Los Ángeles anunció sus decisiones contractuales de cara a la próxima campaña, en las que confirmó la continuidad de 20 futbolistas, entre contratos garantizados y opciones ejercidas. Sin embargo, el nombre de Lozano no figura dentro de los jugadores contemplados para el siguiente proyecto deportivo.

De esta manera, el atacante mexicano concluye su etapa a préstamo con el Galaxy y vuelve a San Diego FC, aunque su situación deportiva de cara a 2027 todavía está por definirse.

LA Galaxy prepara su plantilla sin Chucky Lozano

Mientras el Galaxy comienza a construir su equipo para la próxima temporada, algunas de sus principales figuras tienen asegurada su continuidad. Entre ellas destacan Marco Reus, Riqui Puig y Sergi Roberto, quienes forman parte de la base con la que la institución buscará competir en 2027.

Además, el equipo angelino confirmó la incorporación de los jóvenes Vicente García y José 'Pepe' Magaña, procedentes de su academia, mediante contratos Homegrown.

En el apartado de salidas, el club rechazó las opciones contractuales de siete futbolistas: Ascel Essengue, Tucker Lepley, Novak Mićović, Chris Rindov, Pablo Ruiz, Brady Scott y Robert Taylor, aunque mantiene conversaciones con este último para explorar una posible continuidad.

Por su parte, el regreso de Chucky Lozano a San Diego FC representa uno de los movimientos más destacados dentro de la planificación de ambos equipos, a la espera de conocer cuál será el siguiente paso en la carrera del atacante mexicano.