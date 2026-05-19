Los propietarios de equipos de la NFL apuestan por estreno de sede para el Super Bowl de 2030

Nashville será sede del Super Bowl por primera vez en su historia. Los propietarios de la NFL aprobaron por unanimidad la candidatura de la ciudad de Tennessee para albergar el Super Bowl LXIV en 2030, decisión tomada durante la Reunión de Primavera de la liga en Orlando, Florida.

El partido se jugará en el nuevo estadio de los Tennessee Titans, una instalación con costo de dos mil millones de dólares que comenzará operaciones en 2027. El recinto se construye en la margen este del río Cumberland, frente al actual Nissan Stadium, y representará uno de los recintos deportivos más modernos del país en el momento de su inauguración.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, celebró la decisión. “El Super Bowl LXIV en el nuevo estadio es el siguiente paso en este extraordinario recorrido del futbol americano”, afirmó el directivo, quien destacó la visión de Amy Adams Strunk, propietaria de los Titans, y el trabajo de la Nashville Convention & Visitors Corp. como factores clave para conseguir la sede.

No podemos esperar para que nuestra comunidad viva un evento de esta magnitud y para que el mundo vea la energía, la hospitalidad y la cultura que hacen tan especial a nuestra ciudad”, expresó la dueña de la franquicia.

Nashville demostró capacidad organizativa en eventos masivos cuando en 2019 fue sede del Draft de la NFL, convocatoria que atrajo a 600,000 aficionados y que se convirtió en uno de los más exitosos en la historia del evento.

Con Nashville confirmada para 2030, la hoja de ruta del Super Bowl ya tiene definidas tres escalas previas: el SoFi Stadium de Inglewood, California, en 2027; el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta en 2028; y el Allegiant Stadium de Las Vegas en 2029.

El nuevo estadio de los Tennessee Titans será uno de los más modernos de la NFL y tendrá un costo de dos billones de dólares. Redes sociales

Tennessee y el Super Bowl: una historia de ausencias

A pesar de contar con una franquicia de NFL desde 1997 y haber construido uno de los estadios más modernos de la liga, Tennessee nunca había sido sede del Super Bowl antes de este anuncio.

Los Titans, que disputaron el Super Bowl XXXIV del 2000, perdieron ese partido 23-16 ante los entonces St. Louis Rams en el Georgia Dome de Atlanta. El estado más cercano que estuvo Tennessee de organizar el evento fue precisamente durante esa era dorada del equipo, liderado por el quarterback Steve McNair y el corredor Eddie George.

Desde entonces, el Super Bowl continuó rotando por los mercados tradicionales: Miami, Nueva Orleans, Tampa Bay, Houston, Los Angeles, Las Vegas y Atlanta acumularon la mayoría de las ediciones. Nashville, pese al crecimiento explosivo de su industria del entretenimiento y turismo en la última década, debió esperar hasta la construcción del nuevo estadio para tener argumentos suficientes ante los propietarios de la liga.

Después de 63 ediciones, el Trofeo Vince Lombardi llegará por primera vez al estado de Tennessee.