Aaron Rodgers luce como en sus mejores épocas con tres pases de anotación en el triunfo de Steelers
El experimentado mariscal terminó con 292 yardas aéreas en la victoria por 30-27 ante los Cincinnati Bengals; un gol de campo de Chris Boswell selló el récord de 2-1 de Pittsburgh
El veterano quarterback Aaron Rodgers brindó una exhibición aérea de primer nivel al completar tres pases de anotación para guiar magistralmente a los Pittsburgh Steelers a una apretada victoria por 30-27 sobre los Cincinnati Bengals.
El experimentado pasador sumó un total de 292 yardas por la vía aérea en el emparrillado de Pensilvania, redimiendo por completo la actuación colectiva de su ofensiva tras el tropiezo sufrido en la jornada anterior del campeonato regular de la NFL.
Rodgers impuso condiciones desde las primeras acciones del primer cuarto. Apenas en lo que fue la primera serie ofensiva de los locales, el quarterback conectó un espectacular envío de 38 yardas con el receptor Roman Wilson para subir los primeros puntos al marcador. Poco después, justo antes de cerrar el mismo periodo inicial, localizó con precisión a Ben Skowronek en un envío de 23 yardas en las diagonales para recuperar la ventaja del equipo.
Su tercer pase de anotación de la tarde llegó durante el tercer cuarto, resolviendo con un quirúrgico envío de 6 yardas hacia el receptor estelar DK Metcalf, jugada que capitalizó una serie extendida gracias a una costosa penalización por rudeza innecesaria del rival. A pesar de jugar protegido detrás de una línea ofensiva renovada y de sufrir dos capturas por parte de la defensiva de Cincinnati, la veteranía de Rodgers fue clave en los momentos más apremiantes de la disputa.
Chris Boswell y la defensiva aseguran el récord de 2-1
Con el partido empatado a 27 puntos en el último cuarto, el mariscal comandó una ofensiva terrestre y aérea de 77 yardas totales —destacando una conexión de 47 yardas con el ala cerrada Darnell Washington— que preparó el escenario para el gol de campo definitivo del pateador Chris Boswell.
Finalmente, la defensiva de Pittsburgh selló el triunfo definitivo al forzar e interceptar un balón suelto del mariscal de campo rival, Joe Burrow, en los últimos segundos de la serie ofensiva de los visitantes. Con este resultado favorable en la Semana 3, los Steelers colocan de forma oficial su récord en dos victorias y una derrota (2-1), recuperando el rumbo en el norte de la Conferencia Americana.
Resultados de los partidos de la NFL de las 11:00 horas
Carolina Panthers 18-21 Cleveland Browns
Cincinnati Bengals 27-30 Pittsburgh Steelers
Houston Texans 17-19 Indianapolis Colts
Kansas City Chiefs 24-10 Miami Dolphins
Los Angeles Chargers 16-24 Buffalo Bills
New York Jets 24-31 Detroit Lions
Seattle Seahawks 31-33 Washington Commanders
Tennessee Titans 7-12 New York Giants
New England Patriots 6-35 Jacksonville Jaguars