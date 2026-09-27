Aaron Rodgers luce como en sus mejores épocas con tres pases de anotación en el triunfo de Steelers

El veterano quarterback Aaron Rodgers brindó una exhibición aérea de primer nivel al completar tres pases de anotación para guiar magistralmente a los Pittsburgh Steelers a una apretada victoria por 30-27 sobre los Cincinnati Bengals.

El experimentado pasador sumó un total de 292 yardas por la vía aérea en el emparrillado de Pensilvania, redimiendo por completo la actuación colectiva de su ofensiva tras el tropiezo sufrido en la jornada anterior del campeonato regular de la NFL.

Rodgers impuso condiciones desde las primeras acciones del primer cuarto. Apenas en lo que fue la primera serie ofensiva de los locales, el quarterback conectó un espectacular envío de 38 yardas con el receptor Roman Wilson para subir los primeros puntos al marcador. Poco después, justo antes de cerrar el mismo periodo inicial, localizó con precisión a Ben Skowronek en un envío de 23 yardas en las diagonales para recuperar la ventaja del equipo.

Su tercer pase de anotación de la tarde llegó durante el tercer cuarto, resolviendo con un quirúrgico envío de 6 yardas hacia el receptor estelar DK Metcalf, jugada que capitalizó una serie extendida gracias a una costosa penalización por rudeza innecesaria del rival. A pesar de jugar protegido detrás de una línea ofensiva renovada y de sufrir dos capturas por parte de la defensiva de Cincinnati, la veteranía de Rodgers fue clave en los momentos más apremiantes de la disputa.

Chris Boswell y la defensiva aseguran el récord de 2-1

Con el partido empatado a 27 puntos en el último cuarto, el mariscal comandó una ofensiva terrestre y aérea de 77 yardas totales —destacando una conexión de 47 yardas con el ala cerrada Darnell Washington— que preparó el escenario para el gol de campo definitivo del pateador Chris Boswell.

Finalmente, la defensiva de Pittsburgh selló el triunfo definitivo al forzar e interceptar un balón suelto del mariscal de campo rival, Joe Burrow, en los últimos segundos de la serie ofensiva de los visitantes. Con este resultado favorable en la Semana 3, los Steelers colocan de forma oficial su récord en dos victorias y una derrota (2-1), recuperando el rumbo en el norte de la Conferencia Americana.

Los Jacksonville Jaguars vencieron contundentemente a los New England Patriots. AFP

Resultados de los partidos de la NFL de las 11:00 horas

Carolina Panthers 18-21 Cleveland Browns

Cincinnati Bengals 27-30 Pittsburgh Steelers

Houston Texans 17-19 Indianapolis Colts

Kansas City Chiefs 24-10 Miami Dolphins

Los Angeles Chargers 16-24 Buffalo Bills

New York Jets 24-31 Detroit Lions

Seattle Seahawks 31-33 Washington Commanders

Tennessee Titans 7-12 New York Giants

New England Patriots 6-35 Jacksonville Jaguars