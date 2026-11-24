El regreso de la NFL a México no solamente convocó a miles de aficionados al futbol americano, también representó un importante negocio para distintos sectores de la capital. El encuentro entre los 49ers de San Francisco y los Vikingos de Minnesota, disputado el pasado domingo 22 de noviembre en el Estadio Banorte, dejó una derrama económica estimada en mil 555 millones de pesos, de acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

El impacto se extendió más allá de las tribunas. La asistencia de 85 mil 612 aficionados, entre habitantes de la capital y visitantes nacionales e internacionales, favoreció a restaurantes, comercios, transportistas y establecimientos relacionados con el turismo.

La venta de boletos concentró la mayor parte de los ingresos, con 789.8 millones de pesos. Le siguió el consumo de alimentos y bebidas, que alcanzó 403.2 millones, mientras que los servicios de transporte mediante aplicaciones generaron 129.7 millones de pesos.

El hospedaje también tuvo un papel importante, con 124.3 millones de pesos, particularmente en hoteles, moteles y plataformas de alojamiento temporal ubicados en corredores turísticos y zonas cercanas al estadio. Por su parte, las actividades organizadas alrededor del partido, entre ellas los Fan Fest instalados en centros comerciales y distintos puntos de la ciudad, aportaron otros 108 millones de pesos.

El partido de la NFL en México 2026 contó con 4,788 espectadores más que el México vs Inglaterra del Mundial 2026 en el Estadio Banorte. Especial

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco CDMX, destacó la relevancia de recibir espectáculos deportivos de esta magnitud por el movimiento que provocan en diferentes actividades comerciales y de servicios.

"Es un gran impulso para la actividad económica de la capital, particularmente para el sector terciario. Que se fortalezca el empleo, la inversión y el desarrollo económico de la Ciudad de México", destacó.

El organismo empresarial reiteró su disposición para mantener la coordinación con las autoridades capitalinas y los promotores deportivos, con la intención de atraer nuevos espectáculos internacionales que permitan mantener la actividad económica y turística de la ciudad.