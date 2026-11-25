La NFL refuerza su presencia en las plataformas de streaming durante 2026 con seis partidos especiales que se transmitirán a nivel global a través de Netflix y Prime Video. La programación incluye encuentros en Australia, durante la semana de Acción de Gracias, en Navidad y en la Semana 18, con un duelo pendiente de definir.

La liga ha ampliado su distribución más allá de la televisión tradicional mediante acuerdos con ambas plataformas. Los partidos forman parte de transmisiones especiales y son independientes de los paquetes que permiten seguir la temporada en servicios de televisoras con derechos o mediante pases de temporada.

Prime Video incorporó primero este tipo de encuentros: en 2023 comenzó a transmitir el partido de Black Friday. Netflix se sumó en 2024, cuando anunció un acuerdo multianual para emitir juegos de Navidad a nivel global.

Los Angeles Rams recibirán el primer partido de víspera de Acción de Gracias. REUTERS

NFL y compras

En 2023, la NFL y Amazon acordaron transmitir el primer partido de Black Friday por Prime Video. La propuesta buscaba reunir el futbol americano y las compras en un mismo entorno: los espectadores podían adquirir con un clic productos anunciados durante el encuentro, sin salir de casa ni dejar de ver el partido.

Amazon ya tenía un acuerdo con la liga para transmitir los juegos de jueves por la noche dentro de Estados Unidos. La alianza se amplió para incluir el encuentro de Black Friday a nivel global, que actualmente puede verse sin necesidad de una suscripción a la plataforma.

Netflix tuvo dos de los partidos más vistos en streaming

El acuerdo navideño entre la NFL y Netflix se anunció en 2024. En la jornada de Navidad de 2025, el partido entre Detroit Lions y Minnesota Vikings registró un promedio superior a 27 millones de espectadores en Estados Unidos y más de 30 millones a nivel mundial, convirtiéndose en el encuentro más visto de la NFL por streaming en el mercado estadounidense.

Dallas Cowboys contra Washington Commanders, también disputado en Navidad, promedió 19.9 millones de espectadores en Estados Unidos y 22.4 millones globales. El duelo Lions-Vikings incluyó el espectáculo de medio tiempo Snoop’s Holiday Halftime Party, protagonizado por Snoop Dogg, que superó los 30 millones de espectadores en Estados Unidos.

Los seis partidos de 2026

La programación especial comenzó con el partido entre San Francisco 49ers y Los Angeles Rams, disputado en Australia como parte del NFL Melbourne Game 2026 y transmitido por Netflix.

Durante la semana de Acción de Gracias, Netflix ofrecerá el encuentro de víspera entre Los Angeles Rams y Green Bay Packers, mientras que Prime Video tendrá el duelo de Black Friday entre Pittsburgh Steelers y Denver Broncos.

La oferta de Netflix continuará en Navidad con Green Bay Packers contra Chicago Bears y Buffalo Bills frente a Denver Broncos. El sexto encuentro será un partido de la Semana 18, todavía por definir, que tenga implicaciones en la disputa por los lugares de postemporada.