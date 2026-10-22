La NFL y Steelers toman precauciones al cancelar evento en París debido a la ola de violencia

La histórica primera visita de la NFL a territorio francés ha sufrido sus primeras modificaciones logísticas severas por motivos de seguridad pública. Los Pittsburgh Steelers y la liga anunciaron la cancelación de su esperado festival para aficionados "Steelers House", el cual estaba programado para este fin de semana en la capital francesa. La decisión preventiva se tomó tras evaluar la creciente ola de protestas y disturbios civiles que han afectado de forma violenta a diversos sectores de París en los últimos días.

Cancelación preventiva en el barrio de Bastilla

El evento masivo estaba planeado originalmente para llevarse a cabo el domingo en el pub irlandés O'Sullivans, un establecimiento ubicado en el céntrico barrio de Bastilla. Sin embargo, esta zona específica de París ha sido identificada como uno de los focos principales de los recientes disturbios callejeros, saqueos e incendios provocados.

A través de un comunicado distribuido a la comunidad de fanáticos, la organización de los Steelers explicó: "Tras los recientes acontecimientos en el barrio de Bastilla, y después de una cuidadosa consideración, consideramos apropiado no seguir adelante con el evento para fanáticos Steelers House planeado en París". Nicki Ewell, vicepresidenta de eventos globales de la NFL, confirmó que la decisión de cancelar esta reunión fue tomada directamente por la gerencia de los Steelers como una medida estrictamente cautelar para resguardar a los viajeros.

¿Por qué hay protestas en Francia?

Las manifestaciones civiles en el país europeo comenzaron pacíficamente a mediados de septiembre en protesta por las malas condiciones en escuelas y universidades. No obstante, el descontento social escaló rápidamente al sumarse reclamos generalizados por el aumento en el costo de la vida, la inflación y la falta de presupuesto para los servicios públicos. Durante los últimos días, las jornadas de protesta se tornaron violentas, resultando en enfrentamientos directos con la policía, quema de mobiliario urbano y disturbios que provocaron más de 2,400 arrestos a nivel nacional.

El partido oficial en el Stade de France sigue en pie

A pesar de la cancelación del festival para los seguidores de la Cortina de Acero, la liga reiteró que el partido de la temporada regular no corre ningún peligro de suspensión o cambio de sede. El esperado enfrentamiento de la Semana 7 entre los Pittsburgh Steelers y los New Orleans Saints se llevará a cabo tal y como estaba planeado este domingo en el Stade de France, ubicado en Saint-Denis, al norte de la capital.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, declaró que tiene un nivel de confianza óptimo en los planes de contingencia. Informó además que la liga mantiene comunicación directa con el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y con las fuerzas del orden francesas para desplegar un operativo con fuerzas especiales y seguridad altamente reforzada alrededor y dentro del estadio.