El legendario Marshall Faulk afronta el desafío más duro de su vida al padecer Párkinson

Marshall Faulk hizo público uno de los retos más difíciles de su vida. La leyenda de la NFL e integrante del Salón de la Fama reveló que padece la enfermedad de Párkinson, un trastorno progresivo del sistema nervioso central que afecta el movimiento corporal. El excorredor de 53 años explicó que ha lidiado con este padecimiento desde hace 18 meses.

El primer síntoma apareció mientras jugaba al golf, momento en que notó temblores e inestabilidad en la mano. Tras mencionarlo a su médico durante un chequeo de rutina, se le sugirió someterse a revisiones especializadas que terminaron confirmando el diagnóstico inicial de la enfermedad.

"Yo estaba como: 'Vaya, ¿esto es algo serio? ¿Es normal?' Y el doctor literalmente me dijo: 'Necesitas ir a revisarte'”, relató Faulk durante una entrevista en el podcast Caring Neurologist con el Dr. Sandeep Thakkar.

Un diagnóstico temprano para encarar el proceso

Pese a la noticia, el histórico jugador de los Rams y actual entrenador en jefe de Southern University aseguró sentirse en un buen momento emocional gracias a que la detección ocurrió en una etapa temprana. Faulk comparó el manejo del Párkinson con la rehabilitación de las lesiones que sufrió a lo largo de su carrera deportiva.

El exdeportista detalló que el tratamiento le ha permitido mantenerse sumamente activo, mejorar su descanso nocturno y conservar una rutina diaria prácticamente normal:

Control de temblores: Aunque mantiene rigidez en las manos, el avance de los síntomas se ha estabilizado.

Enfoque en la movilidad: Trabaja constantemente en la postura, la marcha al caminar y el equilibrio durante sus entrenamientos.

Actitud positiva: Optó por no preocupar a su entorno cercano de inmediato mientras mantenga su autonomía funcional.

El legado imborrable de un Jugador Más Valioso

Inducido al Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional en 2011, Faulk es recordado como una de las armas ofensivas más versátiles en la historia de la liga. Tras ser seleccionado segundo global en el Draft de 1994 por los Indianapolis Colts, su carrera alcanzó el punto más alto al llegar a los Rams en 1999, liderando la famosa ofensiva "Greatest Show on Turf".

Campeón del Super Bowl XXXIV y Jugador Más Valioso (MVP) en el año 2000, Faulk se retiró con 12,279 yardas por tierra y 136 anotaciones. Su revelación busca concientizar a la población sobre la importancia de atender los síntomas neurológicos a tiempo.