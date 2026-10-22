Colapso en su casa: la fatídica primera entrada que sentenció a Charros ante Mexicali

El pitcheo abridor de los Charros de Jalisco se desmoronó muy temprano en Zapopan. La novena albiazul sufrió un descalabro de 11-4 frente a los Águilas de Mexicali en el Estadio Panamericano, resultado con el que los visitantes aseguraron el tercer y definitivo encuentro de la serie en la temporada 2026-27 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

El zurdo Alemao Hernández vivió una noche de pesadilla al durar apenas dos tercios sobre la loma. Mexicali atacó sin piedad al abridor tapatío conectándole seis imparables y fabricándole cinco anotaciones en la mismísima primera entrada, cuesta arriba definitiva para los de casa.

La efectividad de Garland y el estacazo del 'Pony' Quiroz

A diferencia del titubeante inicio tapatío, el abridor emplumado Jake Garland maniató a la artillería local durante cinco episodios. Garland limitó el daño a tres hits y una carrera con tres abanicados para llevarse la victoria en el compromiso.

El ataque visitante se mantuvo encendido en los episodios posteriores, destacando la aportación del 'Pony' Esteban Quiroz con un cuadrangular solitario en la sexta entrada, estacazo que enfrió cualquier intento de remontada en la tribuna jalisciense.

Falta de oportunidad: Aunque Jalisco pegó nueve imparables —incluidos dobles de Hollis, Rentería, Robson y Morales— dejó múltiples corredores en base.

Dominio fronterizo: Mexicali aprovechó el descontrol del relevo jalisciense para construir un triunfo holgado a domicilio.

Próximo destino: los bicampeones viajan al puerto mazatleco

Tras dejar ir la serie como locales, los actuales bicampeones de la LMPB deberán cambiar el chip rápidamente para emprender la gira hacia territorio sinaloense.

Los Charros de Jalisco abrirán serie este viernes ante los Venados de Mazatlán en el Estadio Teodoro Mariscal en punto de las 20:30 horas (tiempo del centro de México), donde está anunciado el diestro Patrick Murphy para subir al montículo en busca del desquite.