México participará en la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026, torneo con 190 selecciones

La Selección Nacional de México participará en la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026, un certamen inédito que reunirá a 190 naciones en el complejo Crystal Hall de Bakú, Azerbaiyán. El equipo dirigido por Marvin Cabrera competirá con una plantilla de jugadores de clubes de la Liga MX y la MLS.

El torneo contempla seis días de actividad y cerca de mil partidos, con modificaciones al formato tradicional del futbol para favorecer el desarrollo internacional de jugadores jóvenes. México disputará cinco encuentros en la primera fase, frente a Hungría, Dominica, Siria, Etiopía y Malasia, antes de conocer el grupo en el que continuará su participación.

Un formato con partidos de ocho contra ocho

Cada selección podrá registrar 14 futbolistas y hasta seis integrantes del cuerpo técnico. Los jugadores convocados deben haber nacido en 2011 o 2012. Cada partido tendrá dos tiempos de 20 minutos con ocho jugadores por equipo.

Los encuentros se jugarán en campos de 68 por 47 metros, aunque las porterías conservarán las dimensiones reglamentarias. También habrá cambios en algunas reglas: los saques de banda se realizarán con los pies y el fuera de juego solo se señalará dentro de una zona ubicada a 15 metros de la línea de gol.

La primera fase estará integrada por grupos de cinco o seis selecciones, que se enfrentarán todos contra todos. Después, los equipos serán reorganizados en seis grupos de acuerdo con los resultados obtenidos, para disputar entre cuatro y cinco partidos adicionales que determinarán la clasificación final.

El campeonato tendrá un criterio particular para definir al ganador: la selección que termine en el primer lugar del grupo A será proclamada campeona. La conformación inicial de los sectores se realizó con base en una clasificación de la FIFA y criterios geográficos, con el objetivo de reunir en cada grupo a países de al menos tres confederaciones.

La convocatoria de México Sub-15

Marvin Cabrera estará al frente de un plantel integrado por 14 jugadores, distribuidos en cuatro posiciones. La lista incluye representantes de equipos mexicanos y estadounidenses.

Porteros

D. Jaimes — Dallas FC

M. Escobedo — Santos

Defensas

G. Gutiérrez — Santos

U. Torres — América

Á. Bermúdez — León

B. Washington — LA FC

Mediocampistas

A. Muñoz — América

X. Soria — Colorado Rapids

R. Hernández — Pachuca

Delanteros

M. Villareal — Chivas

R. Aguirre — Monterrey

A. Soriano — Monterrey

J. González — Seattle Sounders FC

Z. Loyo — Sporting Kansas City

Calendario de México en la primera fase

La selección mexicana comenzará su recorrido ante Hungría y tendrá cinco compromisos programados entre el 24 y el 26 de octubre.

Hungría vs. México | Sábado 24 de octubre | 00:15 horas | Cancha 5A

| Sábado 24 de octubre | 00:15 horas | Cancha 5A México vs. Dominica | Sábado 24 de octubre | 23:00 horas | Cancha 2A

| Sábado 24 de octubre | 23:00 horas | Cancha 2A Siria vs. México | Domingo 25 de octubre | 05:45 horas | Cancha 2A

| Domingo 25 de octubre | 05:45 horas | Cancha 2A Etiopía vs. México | Lunes 26 de octubre | 01:30 horas | Cancha 9A

| Lunes 26 de octubre | 01:30 horas | Cancha 9A México vs. Malasia | Lunes 26 de octubre | 08:15 horas | Cancha 8A

Al concluir esta etapa, los resultados definirán la siguiente agrupación del conjunto mexicano y el camino que deberá recorrer para establecer su posición final en la competencia.