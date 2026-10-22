Checo Pérez revela su nuevo casco especial al estilo tejano con Cadillac para Austin

La carrera del Gran Premio de los Estados Unidos de la Fórmula 1 en Austin es muy especial para Sergio Pérez, se trata de la que fue por un momento su competencia de casa, al menos hasta el 2015 cuando México recuperó su competencia, pero además, ahora al ser parte del equipo Cadillac la atención crece.

Para la escudería del grupo General Motors, el Circuito de Las Américas es su segunda competencia en territorio americano luego de la de Miami y, podría considerarse su tercera carrera en casa si se contabiliza Silverstone, ciudad en Inglaterra donde el equipo tiene su sede en Europa.

Por ello, no es de extrañar que en Austin la escudería esté presentando una imagen renovada para llamar la atención y vaya que lo han conseguido con una decoración especial que ahora es llevada al casco de Checo Pérez.

El piloto tapatío reveló la noche del jueves, a unas horas de iniciar la primera práctica el viernes en Austin, el diseño del casco que hace juego con la decoración especial de los uniformes que llevará él y Valtteri Bottas, así como con el diseño del chasis que hace honor al estado de Texas.

El casco, en tono oscuro, y la indumentaria se suman a la decoración exclusiva presentada recientemente para los monoplazas, desarrollada en colaboración con GM Design Studios. El auto destaca por integrar gráficos del trazado de Austin y estrellas representativas de la bandera estadounidense en la zona trasera como si se tratara de cortes de ropa del estado de la estrella solitaria.

El piloto mexicano destacó el viernes que tiene un gran deseo por cerrar la temporada de forma correcta para enfocarse en el 2027, año en el que espera estar más cerca de la contienda del grupo medio y poder sumar puntos.

Cadillac cerrará su ciclo de decoraciones especiales durante el Gran Premio de Las Vegas.