ÚLTIMA HORA: NFL mantiene el partido de Saints y Steelers en París pese a disturbios sociales

La NFL confirmó que el partido internacional de la Semana 7 entre los New Orleans Saints y los Pittsburgh Steelers, calendarizado para el domingo 25 de octubre en París, sigue en marcha según lo planeado, a pesar de la severa ola de disturbios civiles y protestas masivas que azota a Francia, la liga ratificó mediante un comunicado que no ha habido ningún impacto negativo en sus instalaciones.

Los preparativos para los eventos de la NFL y el partido en el Stade de France el próximo domingo continúan según lo previsto", señaló el organismo en su reporte de última hora, enfatizando la colaboración absoluta con los socios comerciales y agencias de seguridad francesas.

Operativos y logística de las franquicias hacia Europa

Pese al tenso entorno social de la capital francesa, la planeación operativa de ambas franquicias de futbol americano avanza de manera habitual:

Logística de New Orleans: Los Saints respaldaron la decisión de la liga a través de su portavoz Greg Bensel, informando que su personal de operaciones y seguridad interna ya se encuentra en Francia reportando normalidad. La plantilla tiene previsto volar a Europa inmediatamente después de su compromiso dominical contra los New York Giants.

Estrategia de Pittsburgh: Por su parte, los Steelers de Pittsburgh completarán sus entrenamientos semanales en territorio estadounidense antes de emprender el viaje transatlántico hacia la sede el próximo jueves.

El escenario del juego: El partido —que representa el primer juego de temporada regular de la NFL en la historia de Francia— se disputará en el Stade de France , ubicado en el norte de la periferia parisina.

El panorama de tensión social en Francia

Las protestas a escala nacional, motivadas por el encarecimiento del costo de vida y las deficientes condiciones en los centros educativos, han provocado violentos enfrentamientos vecinales con las fuerzas del orden. De acuerdo con reportes oficiales de las autoridades locales, los disturbios se saldaron con al menos 1,800 personas arrestadas en todo el país tras registrarse saqueos en comercios e incendios en edificios públicos.

La gravedad del escenario civil obligó al presidente Emmanuel Macron a convocar a una junta de emergencia con altos funcionarios gubernamentales antes de dirigir un mensaje a la nación. La NFL mantendrá un monitoreo constante del entorno para proveer actualizaciones en tiempo real a las dos escuadras.