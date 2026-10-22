Chicharito Hernández se postula para piloto de F1 y el hermano de Checo Pérez le responde

En el marco del Gran Premio de los Estados Unidos en el Circuito de las Américas, Javier 'Chicharito' Hernández volvió a acaparar la atención en redes sociales con su particular sentido del humor por un video publicado en su cuenta de Instagram donde el exjugador de Chivas se ha postulado para convertirse en piloto de F1.

Con un tono irónico, el atacante argumentó con imágenes en su tableta que cuenta con más de dos décadas de experiencia al volante y haber superado pruebas de altísima exigencia. "He conducido con mi mamá de copiloto. Bajo mucha presión. Referencias, mi mamá, favor de no llamarle. Si puedo sobrevivir a eso, puedo sobrevivir a Mónaco", bromeó Hernández ante sus seguidores.

Dentro de sus "habilidades especiales", 'Chicharito' destacó saber poner las direccionales, esquivar baches en las calles de México y haber logrado estacionarse a la primera en una ocasión.

Además, al comparar sus tiempos, no dudó en presumir su talento natural para poder ser parte del equipo de pits y trabajar en las paradas de boxes.

"Me informaron que en la Fórmula 1 cambian las llantas en aproximadamente 2 segundos. ¡Excelente! Yo una vez cambié una en 40 minutos. Sin equipo, sin patrocinadores y con muchísimo calor. Imagínense lo que puedo lograr con presupuesto".

El hermano de Checo Pérez reacciona al video de Chicharito Hernández

La publicación del futbolista no pasó desapercibida y uno de los primeros en reaccionar fue Antonio Pérez, hermano de Sergio 'Checo' Pérez, quien celebró la ocurrencia del tapatío respondiendo al video con un entrecortado mensaje cargado de risas: "échale clienteeeeeee".

Incluso, hubo una persona que respondió que si Antonio Pérez decide contratar a Javier Hernández podría renacer Chivas Racing, el proyecto del fallecido Jorge Vergara para apoyar la carrera del hermano de Sergio Pérez en su camino en NASCAR en Estados Unidos.