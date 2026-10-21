La NFL garantiza la seguridad en París: Roger Goodell confirma el Steelers-Saints

La NFL mantiene un nivel de confianza óptimo en los protocolos de seguridad implementados para el partido de temporada regular en París este domingo, según declaró el comisionado Roger Goodell. El anuncio oficial se produce tras los recientes disturbios civiles registrados en la capital francesa durante los últimos días.

Al concluir la reunión anual de otoño de los propietarios de la liga en Nueva York, Goodell abordó la situación del encuentro entre los Pittsburgh Steelers y los New Orleans Saints en el Stade de France, descartando una posible cancelación o cambio de sede.

Coordinación internacional frente a contingencias

Como parte del protocolo preventivo de la liga, Goodell mantuvo una comunicación directa con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, para evaluar el panorama de riesgo. La embajada estadounidense en Francia prevé que el espectáculo deportivo se desarrolle sin contratiempos, manteniendo una coordinación permanente con la policía parisina y el gobierno nacional de Francia.

El comisionado señaló que el personal operativo de la NFL cuenta con previsión para responder ante eventualidades de logística, incluyendo la posibilidad de toques de queda locales. Por su parte, la planeación de los equipos sigue su curso: los Saints arribaron a Versalles el lunes, mientras que los Steelers tienen programado su aterrizaje para el jueves.

Calendario de Partidos Internacionales NFL 2026

La liga completará en territorio francés el sexto compromiso de su programa internacional de la presente campaña, restando tres visitas más a Europa y Latinoamérica durante los meses de noviembre y diciembre.

Semana 1 (6-Sep): Melbourne Cricket Ground (Melbourne, Australia) — Resultado: Los Ángeles Rams 7-27 San Francisco 49ers

Semana 3 (20-Sep): Estadio Maracaná (Río de Janeiro, Brasil) — Resultado: Baltimore Ravens 33-30 Dallas Cowboys

Semana 4 (27-Sep): Tottenham Hotspur Stadium (Londres, Reino Unido) — Resultado: Indianapolis Colts 30-13 Washington Commanders

Semana 5 (4-Oct): Tottenham Hotspur Stadium (Londres, Reino Unido) — Resultado: Jacksonville Jaguers 19-17 Philadelphia Eagles

Semana 6 (11-Oct): Wembley Stadium (Londres, Reino Unido) — Resultado: Houston Texans 34-31 Jacksonville Jaguars

Semana 7 (25-Oct): Stade de France (París, Francia) — Pittsburgh Steelers vs. New Orleans Saints

Semana 9 (8-Nov): Estadio Santiago Bernabéu (Madrid, España) — Cincinnati Bengals vs. Atlanta Falcons

Semana 10 (15-Nov): Allianz Arena (Múnich, Alemania) — New England Patriots vs. Detroit Lions