Caleb Williams apaga el brillo de Drake Maye y firma la victoria del año para los Bears

Caleb Williams se impone a Drake Maye en un electrizante duelo ofensivo en TNF

Los Chicago Bears se acreditaron un triunfo crucial por 30-24 sobre los New England Patriots. En una noche marcada por el enfrentamiento entre dos de los quarterbacks jóvenes con mayor proyección en la NFL, Caleb Williams comandó el ataque local en el Soldier Field para sellar la quinta victoria de la franquicia en la temporada regular.

El egresado de USC lució imperturbable bajo presión, registrando 308 yardas por aire y dos pases de anotación sin intercepciones (rating de 116.7). Williams resolvió jugadas clave en cuarta oportunidad y mantuvo a flote las series ofensivas en los momentos de mayor exigencia del compromiso.

Duelo de pasadores: Williams vs. Maye en números

El enfrentamiento directo cumplió con las altas expectativas en la defensiva y en los cuadros de anotación. Por los visitantes, Drake Maye firmó una actuación de 321 yardas, dos touchdowns y una intercepción, logrando mantener a New England en la contienda hasta la última posesión del encuentro.

Las estadísticas del partido reflejaron la paridad en el emparrillado:

Pases completos y yardas: Williams concretó 308 yardas por vía aérea sin entregas de balón, mientras que Maye acumuló 310 yardas netas por pase.

Juego por tierra: Chicago sumó 116 yardas terrestres para equilibrar el ataque, superando las 70 yardas obtenidas por los corredores visitantes.

Efectividad en zona roja: Los Bears anotaron en tres de sus cuatro visitas a la zona de anotación rival.

Cierre dramático y el gol de campo histórico de Cairo Santos

Tras un pase de anotación de Maye hacia Eli Raridon que acortó la distancia 27-21 en el tercer cuarto, la defensiva de Chicago apretó las tuercas. Con menos de dos minutos en el reloj del último periodo, el pateador Cairo Santos conectó un gol de campo de 58 yardas —el más largo de su carrera y el tercero más extenso en la historia del Soldier Field— para extender la ventaja a dos posesiones.

New England respondió con un gol de campo rápido con 37 segundos en el reloj para colocarse 30-24, pero la patada corta fue asegurada por Rome Odunze, sellando el resultado. Con esta victoria, los Chicago Bears mejoran su récord a 5-2, mientras que los Patriots caen a 4-3 en la campaña.