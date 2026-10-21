Otro de los Bills: Sam Franklin Jr. es suspendido en la NFL por escupir

La NFL aplicó a Sam Franklin Jr., defensivo profundo y capitán de equipos especiales de los Buffalo Bills, una sanción de un partido sin goce de sueldo, tras un incidente de conducta antideportiva. La liga confirmó que el jugador escupió al tacle derecho de los Las Vegas Raiders, DJ Glaze, durante el partido de la Semana 6 en el que Buffalo se impuso 33-30.

Con esta resolución, Franklin Jr. se convierte en el segundo miembro de la plantilla de los Bills penalizado bajo la misma falta en menos de una semana. Previamente, la liga dictaminó una suspensión para el safety titular C.J. Gardner-Johnson por una acción idéntica contra el ala cerrada de los Raiders, Brock Bowers, ocurrida antes de concluir la primera mitad del mismo encuentro.

Detalles de la infracción y proceso de apelación

De acuerdo con el reporte de las oficinas centrales de la NFL, la infracción de Franklin Jr. se registró cuando restaban 1:32 minutos en el último cuarto, inmediatamente después de un punto extra de Las Vegas.

Los oficiales determinaron que la acción violó la Regla 12, Sección 3, Artículo 1 del reglamento, correspondiente a actos contrarios a los principios generales de deportividad de la competición.

Pese a la resolución de la liga, reportes de la cadena ESPN señalan que el defensivo de 30 años rechaza los señalamientos y planea presentar una apelación formal ante el comité independiente de la NFL para intentar revertir el castigo.

Consecuencias en el calendario de Buffalo

Debido a que los Bills se encuentran en su semana de descanso (Semana 7), el cumplimiento efectivo de la sanción se trasladará a la siguiente fecha de actividad. Si el recurso de apelación es rechazado, Sam Franklin Jr. quedará inhabilitado para el partido de la Semana 8 frente a los Baltimore Ravens, programado para finales de octubre.

El staff de coacheo encabezado por Joe Brady deberá ajustar la rotación de la secundaria y las coberturas de equipos especiales para suplir dos bajas consecutivas por sanciones disciplinarias, buscando mantener la estabilidad del equipo en la Conferencia Americana.