Continúan las malas noticias en Washington: Terry McLaurin fuera lo que resta de la temporada de NFL

Este martes, el entrenador en jefe de los Washington Commanders, Dan Quinn, confirmó la baja de uno de sus receptores principales, Terry McLaurin, por el resto de la temporada, tras confirmarse una ruptura del tendón rotuliano durante el partido del lunes ante los San Francisco 49ers.

En una jugada durante el primer cuarto del encuentro, Terry McLaurin cayó al césped y se llevó las manos a la rodilla izquierda. La gravedad de la lesión no le permitió salir por su propio pie, por lo que el carro médico lo trasladó hasta los vestidores.

El jugador ofensivo también se perdió la semana cuatro debido a una lesión en los isquiotibiales, lo que confirma su mala fortuna en la actual temporada. Ahora tendrá que someterse a una cirugía y afrontar un proceso de rehabilitación que podría extenderse entre seis y ocho meses.

Terry McLaurin será una baja sensible para los Washington Commanders en lo que resta de la temporada, pues es uno de los principales socios del QB Jayden Daniels. Durante este inicio de campaña, registró 230 yardas, 15 recepciones y un touchdown. Si bien sus números no son los más destacados, junto a Stefon Diggs es uno de los receptores más buscados por su mariscal de campo en terceras oportunidades.

Terry McLaurin se une a la lista de receptores lesionados de la NFL. AFP

Asimismo, la lesión llega en un momento complicado para la escuadra de Washington, que atraviesa una temporada irregular y arrastra una marca de un partido ganado, una derrota y un empate. Por ello, el equipo tendrá que reorganizar su ataque durante las próximas semanas.

McLaurin se une al hospital de receptores en la NFL

Además de Terry McLaurin, otros receptores de la NFL enfrentarán periodos prolongados de inactividad debido a lesiones. Es el caso de Jayden Higgins, de los Houston Texans, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado; Davante Adams, de Los Angeles Rams, estará fuera entre seis y diez semanas por una lesión en el tendón de la corva, mientras que Deebo Samuel, de los San Francisco 49ers, se perderá un par de semanas por una distensión en los isquiotibiales. Asimismo, Mike Evans de los 49ers, sufrió nuevamente una tendinitis aquílea durante el MNF de la semana seis.