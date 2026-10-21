Cabezazos a Lamine Yamal dejan fuera a Facundo Bernal por 4 partidos

Facundo Bernal fue sancionado con cuatro partidos por los dos cabezazos que le dio a Lamine Yamal en el duelo que sostuvieron el Betis y el Barcelona en LaLiga, el pasado sábado.

El incidente se dio en el minuto 54, cuando el uruguayo sujetó del cuello a Lamine Yamal y le propinó dos cabezazos consecutivos en el rostro, según señaló el árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea.

El árbitro del partido apuntó en el acta que Facundo Bernal agarró del cuelo y dio dos cabezazos a Lamine Yamal Reuters

El Betis alegó que el acta arbitral incurría “en error material manifiesto al no reflejar adecuadamente el enfrentamiento previo ni la intervención del jugador adversario”, sin que se pudiera apreciar la agresión descrita, así como aportar otras imágenes para observar de nuevo la acción.

Ante ello, el cuadro bético solicitó que se dejase sin efecto la expulsión y, supletoriamente, que los hechos se calificasen conforme al artículo 130.2 del Código Disciplinario, con apreciación “de la atenuante de provocación suficiente prevista” en su artículo 10.b).

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Futbol descartó los argumentos del Betis Reuters

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) apreció que Facundo Bernal realizó la acción descrita en el acta arbitral.

“Tal conducta, consistente en sujetar a un adversario por el cuello y propinarle dos cabezazos consecutivos en el rostro, con el balón fuera de juego, constituye una agresión subsumible en el artículo 103.1 del Código Disciplinario de la RFEF, y no una mera conducta violenta susceptible de calificación conforme al 130.2”, indicó el organismo.

LOS PARTIDOS QUE SE PERDERÁ FACUNDO BERNAL:

Jornada 10: Celta vs. Betis.

Jornada 11: Betis vs. Málaga.

Jornada 12: Elche vs. Betis.

Jornada 13: Sevilla vs. Betis.

El comité puntualizó que al imponerle al futbolista el mínimo previsto por reglamento, no considera necesario “entrar a valorar la concurrencia de la circunstancia atenuante de provocación suficiente alegada por el club, por carecer dicha valoración de incidencia”.

Con información de Europa Press.