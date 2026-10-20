Alarmas en San Francisco: Mike Evans sufre una tendinitis con el juego de la NFL en México muy cerca

El receptor estelar Mike Evans está en riesgo de no viajar a México para el partido internacional que sostendrán los San Francisco 49ers tras verse obligado a abandonar el compromiso de Monday Night Football por una lesión en la pierna derecha.

El paso perfecto de la escuadra californiana (6-0) se ensombreció con la salida del veterano de 33 años, quien se ha consolidado como el arma aérea principal en su primera campaña con el equipo. Antes de retirarse al vestidor, Evans sumaba 94 yardas en apenas tres recepciones ante los Washington Commanders.

La jugada ocurrió en el segundo cuarto tras completar una recepción de 16 yardas. Al ser tocado por la defensiva, el receptor se dolió inmediatamente en una acción sin contacto directo. La ofensiva comandada por el quarterback Brock Purdy resintió su ausencia de inmediato, logrando sumar únicamente tres puntos durante la segunda mitad del encuentro.

¿Qué gravedad tiene la lesión de Mike Evans?

Los primeros informes médicos han traído un ligero alivio para la organización de Santa Clara. El entrenador en jefe, Kyle Shanahan, confirmó en rueda de prensa que no se teme una lesión de gravedad a largo plazo. El contratiempo se catalogó oficialmente como una reactivación drástica de una tendinitis de Aquiles que ya aquejaba al jugador durante los entrenamientos semanales.

A pesar de descartarse una ruptura, su participación en el histórico partido de la NFL en México, programado para el domingo 22 de noviembre, entra en una seria evaluación. La gerencia médica planea aprovechar la semana de descanso (Semana 8) para brindarle una ventana de recuperación extendida.

El staff de coacheo evaluará minuciosamente si acelerar el retorno de Evans es una decisión viable o un peligro innecesario. Perder al receptor por un periodo prolongado, sumado a las bajas de Deebo Samuel y Christian Kirk, dejaría al ataque aéreo de San Francisco sumamente desarmado en la recta más crítica de la temporada regular 2026 de la NFL.