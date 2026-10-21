Mensaje de su ídolo Cristiano: “No olvides lo que te trajo hasta aquí Kvara”

Hay batallas difíciles que se tienen que afrontar en el futbol, como la que sostendrá Khvicha Kvaratskhelia, después de que el futbolista del PSG se le diagnosticara una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que el delantero será operado. También, hay mensajes que llenan de fortaleza, como las palabras que recibió de su ídolo Cristiano Ronaldo.

“Las batallas más difíciles en el futbol, a menudo, son las que nadie ve. Sé lo que siente, Kvara. Pero nunca olvides lo que te ha traído hasta aquí y no dejes que un momento difícil te haga dudar de lo lejos que puedes llegar. Sigue con esa pasión. Lo mejor aún está por venir”, fue el mensaje que publicó Cristiano Ronaldo a Khvicha Kvaratskhelia.

Cuando Kvara era chico, se recuerda una foto que se tomó con Cristiano Ronaldo, siendo el portugués una fuente de inspiración para que actualmente sea una estrella del PSG.

La lesión de Kvara se dio tras un contacto con Xavi Espart AFP

En su mensaje en redes sociales, Kvaratskhelia se cuestionó: “¿Por qué yo? Nunca he descuidado nada. Sin duda me preparé para este partido mejor que nunca antes. Creía estar listo para todo, pero no para esto”.

La lesión de Kvara se dio tras un contacto con Xavi Espart, justo antes de la hora del partido. El jugador del PSG se desplomó sobre el césped sujetándose la rodilla, antes de marcharse al vestidor sin siquiera apoyar la pierna derecha.

Khvicha Kvaratskhelia afirmó que creía estar listo para todo, pero no para este tipo de lesión AFP

El georgiano se dijo listo para atravesar los meses de trabajo, de dolor y de lágrimas, que se le avecinan.

La lesión podría mantenerlo alejado de las canchas por un tiempo de ocho meses, aproximadamente.

La victoria del PSG de 4-2 sobre el Barcelona, fue eclipsada por la lesión de su extremo. Asimismo, Ousmane Dembélé y Marquinhos estarán ausentes varias semanas.