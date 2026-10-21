Aliaksandra Sasnovich pule su saque sorpresivo en la WTA

Aliaksandra Sasnovich volvió a llamar la atención por la forma en que realiza su saque. La originaria de Minsk, Bielorrusia, cada vez lo va puliendo y muestra de ello son las imágenes que se han compartido en redes sociales, en la más reciente en la disputa de su partido contra Leylah Fernandez en el Ningbo Open.

En su movimiento, Sasnovich hace una rotación con su pierna derecha y movimiento de cintura para después golpear la pelota con la raqueta sujeta a su mano derecha.

“El saque de Sasnovich puede parecer extraño, pero es solo una cuestión estética que poco tiene que ver con el momento de la verdad. Desde un punto de vista biomecánico, cumple con muchos requisitos excelentes en la ejecución del saque”, indicó hace unos días Rick Macci, entrenador de la infancia de Serena Williams.

En su más reciente partido, Aliaksandra Sasnovich tuvo las siguientes estadísticas con su servicio:

3 servicios aces.

6 dobles faltas por 8 de su rival.

67% en su primer servicio.

56% de puntos ganados en el 1er. servicio.

57% de puntos ganados en el 2do. servicio.

57 puntos de servicio ganados.

La bielorrusa perdió el partido de los Octavos de final ante Leylah Fernandez por 7-5, 6(3)-7(7) y 6-3.

Por otro lado, el saque que realiza Aliaksandra Sasnovich no es nuevo, sino que lo ha utilizado en diferentes torneos, como el Abierto de Australia, el WTA 500 de Singapur, entre otros.

La bielorrusa de 29 años ocupa el lugar 122 del ranking individual, con un registro de 31 victorias y 24 derrotas.