Hasta cinco bajas tendría el Barcelona para el Clásico

El Barcelona no solo perdió su invicto en este ciclo contra el PSG, también a Dani Olmo a cuatro días del Clásico ante el Real Madrid. El mediocampista sufrió una lesión en el aductor izquierdo y estará fuera aproximadamente un mes, una ausencia que aumenta las complicaciones de Hansi Flick, quien podría afrontar el encuentro con hasta cinco bajas.

El conjunto azulgrana confirmó que la lesión se produjo por un contacto con un rival durante el compromiso de Champions League. Olmo pidió su cambio alrededor de la media hora y dejó su lugar a Fermín López, antes de que los estudios posteriores confirmaran que no podrá participar en el duelo del domingo en el Camp Nou.

La baja del mediocampista se suma a las de Andreas Christensen, Eric García y Roony Bardghji, mientras que Jules Koundé mantiene opciones de recuperarse. Su evolución determinará si la lista de ausencias queda en cuatro o aumenta a cinco para recibir a los merengues.

La defensa, el mayor dolor de cabeza

Las lesiones redujeron especialmente las alternativas del Barcelona en la zona defensiva. Christensen permanece fuera desde el encuentro ante el Sevilla, disputado el pasado 19 de septiembre, por una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps izquierdo.

El central danés había encontrado continuidad con Flick, después de una campaña anterior condicionada por los problemas físicos. Sin embargo, su nueva lesión interrumpió esa participación y su regreso todavía no tiene una fecha definida.

Eric García tampoco estará disponible. El defensor salió lesionado en el tramo final del partido frente al Real Betis y los estudios confirmaron un problema en el recto anterior del muslo derecho, con una recuperación estimada de tres a cuatro semanas.

El zaguero ya se perdió el encuentro contra el PSG y será otra de las ausencias con las que deberá trabajar Flick para reorganizar a su equipo antes del Clásico.

Koundé mantiene la esperanza

El francés Jules Koundé es la principal incógnita. El lateral sufrió una lesión en La Cartuja que le impidió participar ante el conjunto parisino y busca recuperarse a tiempo para enfrentar al Real Madrid.

Gerard Martín, en cambio, ofreció una señal favorable. El defensor había salido al descanso frente al Betis después de un choque con Cucho Hernández, pero posteriormente completó el partido contra el PSG, por lo que su presencia en el Clásico parece fuera de peligro.

La ausencia de Roony Bardghji será mucho más prolongada. El atacante sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior durante la pretemporada y su vuelta se espera hasta la recta final del curso.

Con cuatro bajas confirmadas y la situación de Koundé pendiente, Flick tendrá que ajustar sus opciones para el primer Clásico de la temporada en LaLiga, ahora sin Olmo como alternativa para generar peligro entre líneas.