Davide Ancelotti explica la inclusión de Neymar en la prelista de Brasil para el Mundial

Neymar Jr. fue incluido en la prelista de Selección de Brasil rumbo al Mundial 2026, una decisión que ha generado sorpresa debido a que el delantero no había sido convocado por el técnico Carlo Ancelotti desde que asumió el mando del combinado sudamericano. Su presencia en la lista preliminar reabre el debate sobre su estado físico y su papel dentro del proyecto brasileño.

El auxiliar técnico y también hijo del entrenador, Davide Ancelotti, explicó la decisión de incluir al atacante, subrayando que su condición física ha mostrado una evolución positiva en las últimas semanas.

Si está es porque su condición física está mejorando. Luego, entre ahora y el 18 de mayo, reduciremos la lista a los 26 que vendrán a Estados Unidos”, declaró en entrevista para el diario italiano Gazzetta dello Sport

'Jogo Bonito' con toque europeo

El cuerpo técnico de Brasil también ha comenzado a perfilar la preparación rumbo al torneo, donde uno de los objetivos es equilibrar la identidad ofensiva histórica del equipo con las exigencias del futbol moderno. En ese sentido, Davide Ancelotti destacó factores clave como el clima, la táctica y la adaptación del grupo.

El calor será un factor que no debemos subestimar, al igual que la dirección que está tomando el fútbol moderno. La disciplina defensiva y las jugadas a balón parado serán importantes. También tendremos que respetar los valores de un país como Brasil, que valora la alegría y la humildad no solo en el campo, sino en la vida”, señaló.

La presencia de Neymar en la prelista abre la posibilidad de un regreso a la máxima cita mundialista, mientras Brasil ajusta su plantilla definitiva con miras al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.