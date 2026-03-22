Histórico Opening Night de MLB: ¿Dónde y a qué hora ver el Yankees vs. Giants este 25 de marzo?

El beisbol de las Grandes Ligas está a punto de entrar en una nueva dimensión. Este miércoles 25 de marzo, la MLB inaugurará oficialmente su temporada 2026 con un movimiento sin precedentes en su historia: la transmisión exclusiva de la Noche Inaugural a través de Netflix.

Como parte de un ambicioso acuerdo por tres años, el gigante del streaming se convierte en la casa del encuentro estelar entre los Yankees de Nueva York y los Giants de San Francisco. Este enfrentamiento será el único en el calendario de ese día, sirviendo como el gran aperitivo antes de que el resto de los equipos entren en acción el jueves 26 de marzo.

Horario y Transmisión para México

Para los aficionados en territorio mexicano, el playball está programado para las 17:00 horas (tiempo del centro de México). La producción correrá a cargo de MLB Network en colaboración con Netflix, prometiendo un despliegue tecnológico y un equipo de comentaristas que incluye a miembros del Salón de la Fama y campeones de la Serie Mundial.

El regreso del MVP a la Bahía

El duelo tiene una carga emotiva especial para Aaron Judge. El capitán de los Yankees, nativo del norte de California y actual MVP de la Liga Americana por segundo año consecutivo, vuelve a la ciudad donde creció como fanático de los Giants. Judge llega tras una temporada estratosférica en 2025, donde lideró las Mayores con 53 jonrones y un promedio de bateo de .331.

Los Bombarderos del Bronx mantienen el núcleo explosivo que los llevó a ser la mejor ofensiva el año pasado, contando con figuras como Cody Bellinger, Jazz Chisholm Jr. y Ben Rice.

Unos Giants renovados

Por su parte, los Gigantes de San Francisco buscan sacudirse la irregularidad y volver a la postemporada. Su gran apuesta reside en un cuadro interior de élite liderado por el dominicano Rafael Devers, quien jugará su primera temporada completa con el equipo tras su canje desde Boston. Junto a él, figuras como Matt Chapman, Willy Adames y la incorporación estelar de Luis Arráez prometen hacer de la Bahía un territorio hostil para cualquier lanzador.El nuevo mapa de transmisiones

Este acuerdo con Netflix es solo el inicio. La plataforma también transmitirá eventos clave como el T-Mobile Home Run Derby y el juego especial en el Campo de los Sueños. Mientras tanto, la MLB ha redistribuido sus derechos, manteniendo a ESPN con 30 partidos exclusivos y el control de MLB.TV, mientras que NBC y Peacock también forman parte del nuevo ecosistema digital del beisbol.

Horario del Opening Day

La transmisión iniciará a las 17:00 horas y en español el juego entre Yankees y Giants será narrado por Pepe Segarra y Miguel Ramos hará los comentarios de color.