"Agonía de 12 horas": Los escalofriantes detalles de la autopsia de Diego Maradona

El juicio que intenta esclarecer la muerte de Diego Armando Maradona tuvo una de sus jornadas más impactantes luego de que uno de los médicos forenses que practicó la autopsia afirmara que el exastro argentino habría atravesado una “agonía prolongada” de aproximadamente 12 horas antes de fallecer.

Carlos Casinelli, integrante del equipo que realizó el estudio forense tras la muerte del ídolo el 25 de noviembre de 2020, declaró ante el tribunal que los hallazgos médicos muestran signos claros de un deterioro progresivo y no de un desenlace súbito.

“Nosotros estimamos unas 12 horas de agonía”, explicó el especialista durante la audiencia. El médico detalló que en el cuerpo de Maradona encontraron “derrame pleural bilateral, anasarca, necrosis tubular aguda e hipoxia”, elementos que, según sostuvo, son compatibles con un cuadro de sufrimiento prolongado.

Días antes, el también forense Federico Corasaniti ya había apuntado en la misma dirección al asegurar que el estado del corazón del campeón del mundo sugería igualmente una agonía extensa.

Diego Armando Maradona guió a Argentina al título del Mundial de México 1986. Mexsport

La duración del deterioro físico previo a la muerte se ha convertido en uno de los puntos centrales del proceso judicial, ya que la fiscalía considera que ese escenario podría evidenciar negligencia médica y falta de atención adecuada por parte del equipo sanitario que cuidaba a Maradona durante su recuperación domiciliaria.

El testimonio de Casinelli estuvo acompañado por fotografías y videos de la autopsia, material que generó momentos de tensión en la sala. Gianinna Maradona abandonó la audiencia tras la reproducción de las imágenes.

Otro de los elementos destacados por el forense fue la presencia masiva de líquidos en el cuerpo del exfutbolista. “Lo normal es no tener agua; él tenía tres litros en el abdomen”, señaló. Según el médico, ese nivel de edema no se desarrolla en cuestión de horas, sino durante un periodo de al menos varios días.

Maradona falleció a los 60 años producto de un edema pulmonar y un paro cardiorrespiratorio mientras se recuperaba de una neurocirugía por un hematoma subdural que, según los médicos, había sido exitosa.

Actualmente, siete profesionales de la salud enfrentan cargos por homicidio con dolo eventual, figura jurídica que sostiene que los acusados eran conscientes de que sus actos u omisiones podían derivar en la muerte del paciente. Todos los imputados niegan responsabilidad.

El caso ya había enfrentado un fuerte escándalo judicial después de que el primer proceso fuera anulado en 2025 al descubrirse la participación irregular de una jueza en un documental sobre el juicio.