Bajan las tarifas del transporte en Nueva Jersey para el Mundial 2026 ante críticas

El gobierno de Nueva Jersey anunció este jueves una reducción en el precio de los boletos de transporte público para los asistentes a los partidos de la Copa del Mundo 2026, aunque el precio aún sigue siendo polémico para llegar al MetLife Stadium, sede de encuentros en diversas fases incluida la gran final.

El precio original estaba pactado en 150 dólares y ahora se ha anunciado que el costo será de 105 dólares, luego de que la tarifa inicial recibiera críticas por parte de los organizadores del torneo.

La FIFA, a través de su director de operaciones, Heimo Schirgi, señaló previamente que un costo de 150 dólares ejercería un "efecto disuasorio" sobre los aficionados. Pese al ajuste, el nuevo precio de 105 dólares permanece considerablemente por encima de los 13 dólares que cuesta el trayecto en un día de operación regular. Asimismo, supera la tarifa de 80 dólares que establece el servicio de transporte propio de la FIFA. Logística y financiamiento del transporte

Kris Kolluri, presidente ejecutivo de NJ Transit, justificó las tarifas elevadas debido a la necesidad de reforzar la seguridad y al incremento masivo de usuarios previsto. Esto se debe a que no se permitirá el estacionamiento de vehículos particulares en las inmediaciones del estadio por protocolos de seguridad.

Por su parte, la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, instruyó a la agencia de transporte a buscar financiamiento privado y patrocinios corporativos para subsidiar el costo. Según la administración estatal, la operación del servicio especial para el Mundial representa un gasto de 48 millones de dólares, monto que la FIFA no ha aceptado cubrir. Venta de boletos y restricciones

Los boletos para el servicio ferroviario estarán disponibles a partir del próximo miércoles 13 de mayo y requerirán reservación anticipada. NJ Transit informó que la tarifa podría disminuir nuevamente si se aseguran más fondos provenientes de la iniciativa privada antes de la inauguración del torneo en junio.

El MetLife Stadium será sede de ocho encuentros, incluyendo la final del 19 de julio. Debido a que varios partidos se disputarán en días laborales por la tarde, las autoridades advierten que el flujo de aficionados coincidirá directamente con las horas de mayor demanda en el transporte público local.