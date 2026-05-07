Cristiano Ronaldo rompe otro récord y empuja al Al Nassr hacia el título con doblete histórico

El Al Nassr derrotó 4-2 al Al-Shabab en un duelo clave por la cima de la Saudi Pro League, impulsado por una nueva actuación decisiva de Cristiano Ronaldo, quien volvió a marcar y amplió su legado goleador.

El delantero portugués firmó el tercer gol del encuentro, suficiente para alcanzar los 100 goles en la liga saudí desde su llegada en 2023. La anotación representó además el gol 971 de su carrera en competiciones oficiales, una cifra que lo acerca al umbral de los 1000.

El tanto de Ronaldo llegó en un momento determinante del partido, cuando el marcador favorecía 2-1 a su equipo. Su definició encaminó el triunfo de los locales, que terminaron asegurando los tres puntos en un duelo de alta exigencia.

CR7 logra marca histórica

Con este registro, Ronaldo se convierte en el único futbolista en la historia con al menos 100 goles en tres ligas distintas. Alcanzó esa cifra previamente en la Premier League con el Manchester United y en La Liga con el Real Madrid, consolidando una trayectoria goleadora sin precedentes en el fútbol internacional.

A sus 41 años, el capitán de la selección de Portugal se mantiene como el principal referente ofensivo del conjunto de Riad, que continúa en la pelea directa por el campeonato. El triunfo permite al Al Nassr sostener su posición en la parte alta de la tabla en medio de una carrera por el título cada vez más cerrada.

La presión en la liga aumentó tras resultados recientes que redujeron la ventaja del equipo, mientras el Al-Hilal se mantiene al acecho. Ambos clubes tienen programado un enfrentamiento directo el 12 de mayo, que podría resultar decisivo en la definición del campeonato.

Ronaldo, quien no ha conquistado aún el título de liga desde su llegada al fUtbol saudí, persigue su primer campeonato doméstico con el Al Nassr. Su último trofeo liguero se remonta a la temporada 2019-2020 con la Juventus en Italia.

El delantero también conserva récords históricos como máximo goleador de la UEFA Champions League y del fútbol internacional a nivel de selecciones, en una carrera que continúa sumando cifras inéditas partido a partido.