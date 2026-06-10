¿Te negaron la visa para el Mundial? en Argentina te regalan un televisor

A pocas horas del inicio del Mundial 2026, una inusual promoción en Argentina terminó convirtiéndose en una radiografía del momento que viven miles de aficionados sudamericanos frente a las restricciones migratorias de Estados Unidos. Lo que comenzó como una campaña publicitaria acabó exhibiendo una realidad que afecta a numerosos seguidores que soñaban con acompañar a la selección albiceleste en la Copa del Mundo.

La empresa Newsan, propietaria de la marca de televisores Noblex, prometió regalar un televisor a las primeras 100 personas que demostraran que les había sido rechazada una visa estadunidense entre enero y junio de este año. La respuesta fue inmediata. Decenas de aficionados acudieron a las oficinas de la compañía en Buenos Aires con la documentación que acreditaba la negativa consular y regresaron a casa con un nuevo aparato para seguir el torneo desde Argentina.

La campaña se volvió viral porque puso rostro a una situación que ha generado preocupación entre muchos aficionados de la región. Estados Unidos albergará la mayor parte de los partidos del Mundial 2026 y el acceso al país se ha convertido en un obstáculo para numerosos seguidores que esperaban acompañar a sus selecciones.

Un gamer se llevó el televisor

Entre quienes participaron estuvo Tomás Vageller, jugador profesional de videojuegos de 24 años. Como miles de argentinos, inició el trámite con una motivación muy específica. Quería ver a Lionel Messi en lo que podría representar la última Copa del Mundo de la máxima figura de la historia reciente del fútbol argentino.

"Todos pensamos que puede ser el último Mundial de Messi", explicó a Reuters tras recibir el televisor.

Argentina llegará a Norteamérica como campeona del mundo y con la expectativa de defender el título. Sin embargo, a diferencia de otras ediciones, la euforia previa había sido relativamente moderada durante gran parte del año. Sólo en las últimas semanas la capital argentina comenzó a teñirse nuevamente de celeste y blanco con campañas publicitarias, escaparates y promociones vinculadas al torneo.

La iniciativa de Noblex también evidencia el enorme peso comercial que sigue teniendo Messi. Incluso cuando miles de aficionados descubren que no podrán viajar para verlo en persona, las marcas encuentran oportunidades para conectar emocionalmente con una audiencia que sigue movilizándose alrededor del capitán argentino.

Mientras la selección se prepara para su debut, muchos de los seguidores que imaginaban estar en las tribunas de Estados Unidos deberán conformarse con observar el torneo desde sus hogares. Al menos 100 de ellos lo harán frente a un televisor nuevo, cortesía de una campaña que transformó una decepción consular en uno de los episodios más llamativos de la antesala del Mundial 2026.