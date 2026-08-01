Javier Tebas explota contra Infantino y exige su salida de la FIFA

Javier Tebas lanzó una dura crítica contra Gianni Infantino y pidió abiertamente un cambio en la presidencia de la FIFA. A través de su cuenta de X, el presidente de LaLiga celebró que se retirara la propuesta para privatizar las competiciones, aunque dejó claro que esa decisión no resuelve los problemas de fondo que, a su juicio, enfrenta el organismo rector del futbol mundial.

Para el dirigente español, considerar que el debate terminó tras retirar dicha iniciativa sería un error, ya que el verdadero problema radica en el modelo de gobernanza que la FIFA ha impulsado durante la gestión de Infantino.

Tebas cuestiona la gestión de Infantino

En su publicación, Tebas enumeró varios episodios que, según su perspectiva, reflejan una pérdida de credibilidad institucional dentro de la FIFA. Entre ellos mencionó la retirada de una tarjeta roja tras una intervención política en el caso de Balogun, el desistimiento de acusaciones en históricos casos de corrupción, el elevado costo de los boletos para la Copa del Mundo y las decisiones unilaterales sobre el calendario internacional, así como la creación de nuevas competiciones y sus formatos.

El presidente de LaLiga sostuvo que estas acciones evidencian una forma de dirigir el futbol mundial sin el consenso de las principales partes involucradas.

Pide un cambio de liderazgo en la FIFA

Tebas fue más allá de las críticas y solicitó un relevo en la presidencia del organismo.

Gianni Infantino no debe continuar al frente de la FIFA", escribió el dirigente, quien consideró que el futbol necesita una nueva etapa con una gestión más transparente y participativa.

Asimismo, aseguró que el máximo organismo del futbol mundial requiere un liderazgo capaz de modernizar su gobernanza, recuperar la credibilidad institucional y construir las decisiones estratégicas mediante el diálogo con ligas, clubes, jugadores y demás actores del deporte, en lugar de imponerlas de forma unilateral.

Las declaraciones del presidente de LaLiga reavivan el debate sobre la gestión de Gianni Infantino al frente de la FIFA, especialmente en un momento en el que el organismo enfrenta constantes cuestionamientos por el crecimiento del calendario internacional y la expansión de sus competiciones.